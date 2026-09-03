"Китайський Нострадамус" зробив моторошні прогнози на 2027 рік: призов, заворушення і крах економіки

5 прогнозів на 2027 рік / © Pixabay

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Джан Сюецінь, якого в Мережі називають «китайським Нострадамусом», озвучив п’ять тривожних прогнозів щодо подій у США та світі на 2027 рік. Серед можливих сценаріїв він назвав запровадження загального військового призову в Америці, масштабні протести та заворушення, посилення імміграційної служби й глобальну економічну кризу.

Про це йдеться у матеріалі unilad.

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Свої припущення Сюецінь озвучив у подкасті Jack Neal.

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У травні 2024 року Сюецінь заявляв, що Трамп знову стане президентом. Він також говорив про високу ймовірність війни США з Іраном і стверджував, що Вашингтон нібито не зможе перемогти в такому конфлікті.

Тепер, наприкінці 2026 року, він зробив нові прогнози щодо майбутнього США.

Вибори до Конгресу можуть здивувати

Одним із найближчих прогнозів Сюеціня стосуються проміжних виборів у США, які мають відбутися в листопаді 2026 року.

Він заявив, що результати виборів можуть виявитися не такими, як очікують люди. За його словами, навіть якщо республіканцям вдасться зберегти контроль над Палатою представників і Сенатом, це не обов’язково змінить загальний напрямок американської політики.

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«Я не кажу, що їх скасують, але зараз Дональд Трамп і республіканці намагаються ухвалити щось під назвою Save America Act», — сказав він.

Сюецінь додав, що результат проміжних виборів може виявитися несподіваним, однак, на його думку, це не змінить загальної траєкторії війни, яка вже визначилася.

США можуть запровадити загальний військовий призов

Ще один прогноз стосується американської армії. На сайті Predictive History зазначено сценарій, який може розгортатися у 2026–2027 роках: США нібито можуть направити сухопутні війська до Ірану, після чого виникне потреба у загальному військовому призові.

Згідно з цим прогнозом, до армії можуть призивати чоловіків віком від 18 років.

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Сюецінь заявив, що вже у 2027 році може існувати «каркас» для запровадження загального призову.

«Можливо, вони вже ухвалили законодавство для створення національного призову, або, можливо, певних людей уже призвали», — припустив він.

Водночас у наданому матеріалі немає підтвердження того, що США справді готують такий призов.

«Усі інгредієнти для громадянської війни»

Найпохмурішим прогнозом Сюеціня стало припущення про можливі масштабні внутрішні заворушення у США.

Він заявив, що 2027 року можуть бути створені «всі інгредієнти для громадянської війни».

При цьому Сюецінь уточнив, що не має на увазі буквальне протистояння двох армій.

«Я не маю на увазі, що дві армії фактично воюватимуть одна з одною. Я кажу про загальне невдоволення по всій країні, заворушення, протести та повстанські рухи», — пояснив він.

За його словами, йдеться про своєрідний «конфлікт низької інтенсивності», який може тривати всередині країни.

ICE може отримати більше повноважень

Ще один прогноз стосується американської Імміграційної та митної поліції (ICE), яка відповідає за виконання федерального імміграційного законодавства.

Сюецінь вважає, що у 2027 році ця структура може стати значно впливовішою.

Він також припустив, що Національну гвардію можуть розгорнути у великих містах США. За його версією, це може відбуватися на тлі економічних проблем і можливого запровадження військового призову.

Прогнозує глобальну економічну кризу

П’ятий сценарій стосується світової економіки.

Сюецінь заявив, що тривала війна США з Іраном може мати серйозні економічні наслідки для Вашингтона.

«Якщо Америка вступить в Іран із сухопутними військами, якщо вона буде залучена на чотири або п’ять років, якщо Америка програє цю війну, це означатиме крах американської економіки», — сказав він.

В іншій частині подкасту, говорячи про можливі громадянські заворушення, він також припустив, що до цього моменту світова економіка «має вже зазнати краху».

Водночас усі ці твердження є прогнозами та припущеннями Джан Сюеціня. Вони не є підтвердженими прогнозами майбутніх подій, а наведені ним сценарії не означають, що описані події обов’язково відбудуться.

Нагадаємо, вже йшлося про те, що китайський фахівець Сюецін Цзян заявив, що США програють можливий затяжний конфлікт з Іраном.

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