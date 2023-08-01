Ламмас 1 серпня 2023 року - давнє свято врожаю: як воно пов'язане зі Спасом

Ламмас, також відомий як Луганасад, це святкування або свято, яке має давні коріння і святкується в різних культурах.

Найпоширеніше святкування Ламмас відбувається 1 серпня, і воно зв'язане зі збіжжям, врожаєм і природою подарунків. Слово "Ламмас" походить від гельського терміна "Lughnasadh", який відзначає честь кельтського бога Луга (Лу), покровителя сонця і зернових культур.

Ламмас є першим із чотирьох традиційних кельтських святок, які пов'язані зі зміною сезонів і вирощуванням рослин. Воно відзначається як початок жнив та збирання перших плодів, таких як зерно, плоди і ягоди. Святкування Ламмас символізує подяку за врожай і віддачу шанування природі та даруванню життя.

Традиції Ламмасу можуть варіюватися залежно від культури і релігійних переконань. У деяких країнах свято зв'язане з обрядами, ремеслами, музикою і танцями, а також зі споживанням традиційних страв зі свіжих фруктів і овочів.

Також варто зазначити, що існує ще одне тлумачення слова "Ламмас" в християнському контексті. В християнських традиціях Ламмас, або Хлібне свято, відзначається як свято збирання хліба, дякування за харчування і покладання хліба на престол Божий.

Таким чином, Ламмас — це святкування, яке вшановує початок жнив, збіжжя та врожайну природу, і воно має різні історичні та культурні зв'язки у різних регіонах світу.

Зв'язок між Ламмасом і християнським святом Спаса (Покрова) відображає взаємодію між християнською та язичницькою традиціями. Ці два свята мають певну подібність у часі відзначення і спільних елементів, що пояснюється процесом адаптації язичницьких свят і обрядів у християнські традиції.

Свято Преображення, відоме також як Спас Преображення, це християнське свято, яке святкують 6 серпня (19 серпня за Юліанським календарем) у східних православних церквах. Це одне з дванадцяти Великих Християнських свят, яке вшановує преображення Господа Ісуса Христа на горі Таворі.

Є зв'язок між Спасом Преображення і Ламмасом, оскільки обидва свята збігаються в часі і мають спільне коріння в давніх язичницьких традиціях.

Спас Преображення припадає на 6 серпня, коли ще зберігається пам'ять про Ламмас, який святкували 1 серпня. Це свято спричинило перехідні обряди і традиції, які поєднали християнські й язичницькі елементи. Відзначенням преображення Господа на горі Таворі християнська церква бажала перетворити традиції літнього жнива й врожайні свята на християнський контекст.

Ця адаптація язичницьких свят і традицій є частим явищем в історії християнства, коли церква намагалася сприйняти та інтегрувати місцеві звичаї та практики для привернення населення до християнства. Таким чином, існує певний зв'язок між Спасом Преображення і Ламмасом у відзначенні та даті святкування, хоча вони мають різне християнське й язичницьке значення.

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