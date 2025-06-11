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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
3 хв

Лев слід бути впевненими у собі, а Терезам варто попіклуватися про себе: рунічний гороскоп на 11 червня 2025 року

Рунічний прогноз на 11 червня 2025 року: як давні символи допомагають розпізнати напрям.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це не лише стародавні знаки вікінгів чи прикраси на талісманах. Вони — відлуння мудрості, символи внутрішніх станів, підказки долі. Кожна руна — як компас, що вказує напрямок, коли слова втрачають силу, а душа шукає відповіді.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

11 червня 2025 року — день, коли варто слухати себе уважніше. Енергія дня підтримує тих, хто наважиться зробити вибір, вийти з кола звичок і довіритись інтуїції.

Овен — «Турісаз»

День розпочнеться ніби з місця в кар'єр. Енергії багато, але важливо спрямувати її мудро. Не кидайтеся на «барикади» без потреби — іноді сильніший той, хто стримує, а не атакує.

Телець — «Наутиз»

Ситуації, які ви уникаєте, сьогодні дадуть про себе знати. Це не покарання — це шанс. Руна підказує: приймайте обмеження як тренажер волі. Терпіння зараз — це прибуток у майбутньому.

Близнята — «Ансуз»

Слова мають вагу, інтонація — силу. Ви станете посередником у важливій розмові чи навіть отримаєте одкровення. Головне — не забалакати істину. Почуйте серцем, перш ніж відповідати.

Рак — «Лагуз»

Емоції захльостують, як хвилі в розбурханому морі. Не чиніть опір — довіртеся потоку. День для внутрішніх відкриттів, духовних практик і сміливих снів, які варто записати.

Лев — «Совіло»

Ваша впевненість сьогодні — як прожектор. Не бійтеся сяяти, ділитися, вести. Це не егоїзм — це служіння світлом. Люди поруч шукають вашої енергії, як соняшник — сонця.

Діва — «Райдо»

Настав час вибору: лишатися чи йти? Руна дороги підказує — зміна курсу не є зрадою собі. Це акт довіри до себе. Нова стежка вже прокладається під ногами, якщо ви готові ступити.

Терези — «Беркана»

День для піклування — не лише про інших, а й про себе. Ви — садівник у власному серці. Полийте добром свої корені — і побачите, як зацвіте те, що давно здавалося зів'ялим.

Скорпіон — «Пертро»

Ігри долі сьогодні вражають. Що здається втратою — може виявитися виграшем. Не бійтеся втратити контроль: руна відкриває нові двері тоді, коли стара замкнена.

Стрілець — «Дагаз»

Осяяння ближче, ніж здається. Ситуації набирають ясності. Важливо не впасти в ейфорію, а зафіксувати істину й перетворити її на дію. Ваш новий день — вже тут.

Козеріг — «Ейваз»

Руна змін — але внутрішніх. Сьогодні не час діяти зовні, а час переплавити свої страхи на сталь рішучості. Ви стаєте сильнішими, навіть якщо це непомітно для оточення.

Водолій — «Кеназ»

Те, що було в тіні, виходить на світло. Ідеї, думки, почуття — все набуває форми. День підходить для створення чогось нового: від вірша до великого плану.

Риби — «Феху»

Ваш потенціал — не лише в мріях, а й у діях. Руна радить: не соромтесь своїх бажань. Гроші, можливості, підтримка — усе можливо, якщо ви почнете діяти з гідністю.

11 червня — день, коли варто довіряти тонким сигналам, навіть якщо вони здаються незрозумілими. Руни не пророкують, а підказують, де шукати відповіді. І сьогодні ці відповіді — у серці, у тиші й у сміливості сказати собі правду.

Хай цей день буде для вас орієнтиром, як зірка для мандрівника. Вперед — з ясністю, сміливістю та вдячністю за кожен знак на шляху.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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