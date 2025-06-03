Левам час діяти яскраво, а Рибам — дослухатися до себе: рунічний прогноз на 3 червня 2025 року

Руни / © ТСН.ua

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Руни — це не просто давні символи. Вони промовляють до глибин нашої підсвідомості, відкриваючи шлях до відповідей, які ми давно носимо в собі. На цей день енергія символів спонукає до чесності, взаємності та рішучих кроків. Для кожного знаку зодіаку руна дня відкриває власну підказку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Руна дня: «Кеназ»

Ваш внутрішній вогонь пробуджується. Саме час вивести назовні ідеї, що довго жевріли всередині. Але не спалюйте мости — висвітлюйте шлях.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Руна дня: «Феху»

Матеріальні ресурси потребують уваги. Утримайте надмірні витрати, проте не бійтеся інвестувати у справи, що живлять душу.

Близнюки (21 травня — 21 червня)

Руна дня: «Ансуз»

Ви — канал для інформації. Вдало сказане слово сьогодні може змінити все. Обирайте, що мовчати, а що виголосити.

Рак (22 червня — 22 липня)

Руна дня: «Беркана»

Ніжність до себе — наймудріший вибір. Уважність до тіла й дому відкриє нову внутрішню стабільність.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Руна дня: «Соуло»

Успіх — не випадковість, а результат внутрішньої віри в себе. Сьогодні ви маєте змогу засвітити себе так, як давно хотіли.

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Діва (23 серпня — 22 вересня)

Руна дня: «Йєра»

Усе має свій ритм. Не квапте процес — урожай приходить у свій час. Помітите: дещо вже починає достигати.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна дня: «Гебо»

Виграш там, де є взаємність. Вибирайте рівні союзи, де обмін — це не втрата, а збагачення.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна дня: «Пертро»

Життя шепоче щось важливе через знаки. Дозвольте несподіванкам відкрити новий шлях — сьогоднішнє випадкове не випадкове.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна дня: «Еваз»

Внутрішній рух сильніший за зовнішній. Там, де здавалося застій, раптом зрушить лід. Дозвольте собі йти далі, не озираючись.

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Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Руна дня: «Тейваз»

День, щоб згадати про власну гідність. Ваша сила — у здатності діяти чесно, навіть якщо це незручно.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна дня: «Манназ»

Спільнота сьогодні — ваше джерело натхнення. Пошукайте нове коло, нову ідею, нову розмову — усе це збагачує.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна дня: «Лагуз»

Не чиніть спротиву течії — дозвольте їй вести. Ваші емоції не вороги, а орієнтири. Уважність до себе відкриє те, що довго лишалось у тіні.

Руни цього дня закликають бути чесними із собою, не затримувати потоки й не зволікати зі змінами. Кожен, хто відкритий до обміну — енергією, словами, підтримкою — отримає у відповідь більше, ніж очікував.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.