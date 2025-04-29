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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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121
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2 хв

Левам час проявити силу волі, а Терезам потрібно знайти нові партнерства: астрологічний прогноз на рунах на 29 квітня 2025 року

Кожна руна — це не лише символ, а цілий світ знань, що відкриває доступ до глибинної мудрості Всесвіту.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН.ua

Руни — це стародавні символи, що передають глибинну мудрість предків. Вони допомагають зазирнути за межі буденності й уловити тонкі енергетичні потоки дня. Кожна руна має свій характер і своє послання: вона здатна підказати правильний шлях або застерегти від необдуманих кроків.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Сьогодні, 29 квітня 2025 року, руни підказують, що найкраща стратегія дня — бути уважним до деталей, довіряти внутрішньому голосу та не поспішати із рішеннями. Пропонуємо вам дізнатися, яке послання передають руни кожному знаку зодіаку.

Овен (21 березня — 19 квітня) — руна "Райдо"

Сьогодні вам відкривається шлях до нових можливостей. Руна "Райдо" символізує подорожі — як зовнішні, так і внутрішні. Не бійтеся змін і довіряйте своїй інтуїції.

Телець (20 квітня — 20 травня) — руна "Феху"

Фінансові питання вийдуть на перший план. Руна "Феху" вказує на прибуток, здобутки та стабільність. Вдалий день для закупів, інвестицій та важливих угод.

Близнюки (21 травня — 20 червня) — руна "Ансуз"

Сьогодні ваші слова матимуть особливу силу. Руна "Ансуз" підкреслює важливість комунікації. Слухайте уважно інших і не ігноруйте підказки долі.

Рак (21 червня — 22 липня) — руна "Беркано"

"Беркано" — руна родючості та нового життя — обіцяє Ракам час турботи про близьких і себе. Вдалий момент для сімейних справ і планування нових починань.

Лев (23 липня — 22 серпня) — руна "Тейваз"

Час проявити справжню силу волі! "Тейваз" — руна воїна — закликає вас боротися за свої цілі з гідністю та рішучістю. Ваша внутрішня енергія сьогодні на піку.

Діва (23 серпня — 22 вересня) — руна "Совіло"

"Совіло" приносить Дівам світло, успіх і ясність думок. Сьогодні ви можете легко вирішити складні питання та досягти визнання ваших заслуг.

Терези (23 вересня — 22 жовтня) — руна "Гебо"

"Гебо" символізує партнерство й обмін. Терези сьогодні знайдуть баланс у стосунках і можуть отримати важливу підтримку. Час взаємних дарунків і співпраці.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — руна "Гагалаз"

Будьте готові до несподіванок. "Гагалаз" попереджає про можливі збурення й зміни. Приймайте їх як шанс оновити простір навколо себе.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — руна "Ейваз"

"Ейваз" — це символ витривалості. Стрільцям варто запастися терпінням: труднощі тимчасові, і шлях вперед відкриється тим, хто не здається.

Козоріг (22 грудня — 19 січня) — руна "Іса"

"Іса" символізує зупинення та спокій. Козорогам сьогодні краще зосередитися на стабілізації й саморефлексії. Поспіх лише зашкодить.

Водолій (20 січня — 18 лютого) — руна "Манназ"

День сприяє об'єднанню сил. "Манназ" закликає Водоліїв працювати у команді, довіряти колективному розуму і шукати однодумців.

Риби (19 лютого — 20 березня) — руна "Лагуз"

"Лагуз" — руна води й інтуїції — підказує Рибам плисти за течією власних відчуттів. День ідеальний для творчості, натхнення та внутрішнього пізнання.

Нехай руни підкажуть вам найкращий шлях і надихнуть на добрі вчинки у цей день.

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