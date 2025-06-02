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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

Левам може бути важко, а в Дів попереду нові відкриття: гороскоп за картами Таро на 2 червня 2025 року

Дізнайтеся, які підказки карт Таро чекають на ваш знак зодіаку 2 червня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 2 червня 2023 року розповідає, що Дів очікують нові відкриття, а Терезам слід діяти активно.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 2 червня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева мечів"

Працюйте над інтелектуальною складовою. У стосунках не робіть боляче другій половинці. Заплануйте подальші дії на роботі. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Колісниця"

Зміни пов'язані з рухом. У стосунках вирушайте у маленьку подорож. На роботі вас очікують відрядження. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Час замислитися про фінанси. У любові пройдіть тест на бажання грошей. На роботі слід подумати про власний успіх. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Битви бувають марними. Не сваріться у стосунках. На роботі уникайте суперечок. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не тягніть свої проблеми з собою. У стосунках може бути важко. На роботі очікуйте на нові виклики. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду - нові відкриття. У любові спробуйте щось нове. А на роботі замисліть новий проєкт.   

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз жезлів"

Дійте активно. У стосунках урізноманітніть секс. А на роботі скоро покажіть все, на що ви здатні. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Королева жезлів"

Прислухайтеся до мудрих порад. У любові очікуйте на приємні сюрпризи. У робочих питаннях працюйте над майбутніми перемогами. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Маг"

Ви здатні на більше. У стосунках збалансуйте розум і почуття. На роботі шукайте золоту середину.  

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що робити, але уникаєте зробити перший крок. У стосунках ви не хочете відкрити очі на те, що є очевидним. На роботі остерігайтеся ворогів. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сонце"

Все складається якнайкраще. У стосунках насолоджуйтеся щастям. На роботі пропонуйте цікаві ідеї. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Хороший день для руху вперед. Плануйте свої дії у стосунках. На роботі працюйте краще.  

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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