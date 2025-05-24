- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 247
- Час на прочитання
- 2 хв
Левам не варто закопувати талант у землю, а Скорпіонам слід проявити міць: гороскоп за картами Таро на 24 травня 2025 року
Дізнайтеся, які підказки карт Таро чекають на ваш знак зодіаку 24 травня 2025 року.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 24 травня 2025 року розповідає, що Левам не варто закопувати свій талант у землю, а Близнятам варто краще працювати.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 24 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Імператор"
Потрібно стати сильними. У стосунках продемонструйте надійність, а на роботі - професіоналізм.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Рухайтеся вперед щосили. У стосунках додайте драйву. А на роботі - сміливо просувайтеся вперед.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Працюйте та отримаєте результат. На роботі правильно розставляйте пріоритети. У стосунках чекайте на приємні сюрпризи.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Верховна жриця"
Дослухайтеся до інтуїції. На роботі слухайте голос серця, а у стосунках не забувайте про інстинкти.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не закопуйте свій талант в землю. На роботі потрібно більше віддачі. У стосунках потрібно замислитися про майбутнє.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сімка жезлів"
Потрібно захищати своє. На роботі знайдіть однодумців. А у стосунках - попереду чимало викликів.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Імператриця"
Очікуйте на плоди власних дій. На роботі незабаром з'являться плоди вашого проєкту. У стосунках час виходити на новий рівень.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Король жезлів"
Потрібно проявити свою міць. У стосунках проявіть зрілість. А на роботі - ефективність.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Лицар кубків"
Працюйте над почуттями. У стосунках сподівайтеся на краще. На роботі потрібно дослухатися до внутрішнього голосу.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Потрібно вміти оцінювати свої доходи та витрати. На роботі потрібно обрати один напрям. У стосунках не робіть боляче другій половинці.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Зірка"
Дослухайтеся до серця. На роботі дійте активно. У стосунках не розривайтеся, зрозумійте, що ви хочете насправді.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Буде важко. У стосунках будуть нові випробування. На роботі рухайтеся вперед, не поспішаючи.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.