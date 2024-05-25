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Левам потрібно не відступати, а Дівам остерігатися нових викликів: гороскоп за картами Таро на 25 травня 2024 року

Левам потрібно не відступати, а Дівам остерігатися нових викликів: гороскоп за картами Таро на 25 травня 2024 року

Карти Таро підказують майбутнє

Карти Таро допомагають зрозуміти, що робити далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 травня 2024 року розповідає, що Дів очікує журба в стосунках, а Терез очікує щось нове.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках приймайте дари. На роботі будьте обачними.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що потрібно робити, але відкидаєте цю думку. У любові буде боляче, а на роботі остерігайтеся ворогів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане видимим. У стосунках побоюйтеся комплексів. У робочих питаннях ваші страхи можуть стати випуклими.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз кубків"

Стрибайте у пристрасть. Розслабтесь і насолоджуйтеся стосунками. Щодо роботи, то слухайте внутрішнього голосу.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Доведеться захищати свою територію. У стосунках твердо стійте на своїй позиції. У робочих питаннях не відступайте.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка мечів"

Розв’яжіть зав’язані собою ж очі. У коханні можлива журба. На роботі остерігайтеся нових викликів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Рухайтеся, попереду — щось нове. У стосунках дійте дзеркально. Щодо роботи, то варто трішки сконцентруватися.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король пентаклів"

Дійте так, як вам хочеться. У стосунках прислухайтеся до поради мудрого чоловіка. Щодо роботи, то лупайте цю скалу.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев’ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У любові не грайте першу скрипку. А з фінансами у вас — все гаразд.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева кубків"

Розкрийте ваше серце. У стосунках довіртеся коханому. Щодо роботи, дослухайтеся поради мудрої жінки.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Ви отримаєте винагороду. У стосунках очікуйте на подарунок. Щодо робочих питань, то не бійтеся діяти.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оце так прогноз! Астрологи побачили, коли закінчиться війна?! Чого чекати українцям?

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