Левам потрібно не відступати, а Дівам остерігатися нових викликів: гороскоп за картами Таро на 25 травня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 травня 2024 року розповідає, що Дів очікує журба в стосунках, а Терез очікує щось нове.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках приймайте дари. На роботі будьте обачними.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що потрібно робити, але відкидаєте цю думку. У любові буде боляче, а на роботі остерігайтеся ворогів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане видимим. У стосунках побоюйтеся комплексів. У робочих питаннях ваші страхи можуть стати випуклими.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз кубків"

Стрибайте у пристрасть. Розслабтесь і насолоджуйтеся стосунками. Щодо роботи, то слухайте внутрішнього голосу.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Доведеться захищати свою територію. У стосунках твердо стійте на своїй позиції. У робочих питаннях не відступайте.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка мечів"

Розв’яжіть зав’язані собою ж очі. У коханні можлива журба. На роботі остерігайтеся нових викликів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Рухайтеся, попереду — щось нове. У стосунках дійте дзеркально. Щодо роботи, то варто трішки сконцентруватися.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король пентаклів"

Дійте так, як вам хочеться. У стосунках прислухайтеся до поради мудрого чоловіка. Щодо роботи, то лупайте цю скалу.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев’ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У любові не грайте першу скрипку. А з фінансами у вас — все гаразд.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева кубків"

Розкрийте ваше серце. У стосунках довіртеся коханому. Щодо роботи, дослухайтеся поради мудрої жінки.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Ви отримаєте винагороду. У стосунках очікуйте на подарунок. Щодо робочих питань, то не бійтеся діяти.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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