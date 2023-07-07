Левам потрібно вийти на новий рівень, а Ракам - шукати запасні варіанти: гороскоп за картами Таро на 7 липня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 7 липня 2023 року розповідає, що Ракам слід потурбуватися про міцний ґрунт, а Левам варто очікувати плодів своєї діяльності.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 7 липня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж жезлів"

Додайте енергійності. У стосунках спробуйте щось нове. А на роботі треба вирішити, куди рухатися далі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Правосуддя"

Знайдіть баланс. У стосунках збалансуйте почуття та емоції. На роботі варто перепочити.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар мечів"

Рухайтеся вперед. У любові не робіть боляче партнеру. Не наражайтеся на проблеми на роботі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Башта"

Потурбуйтеся про міцний ґрунт. У стосунках все може змінитися. На роботі не забувайте про запасний варіант.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Імператриця"

Ваші дії мають принести плоди. У стосунках виходьте на новий рівень. На роботі очікуйте на розвиток.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові не відкидайте залицянь. На роботі спробуйте щось нове.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Очікуйте нових перемог. У стосунках все складається якнайкраще. На роботі заплануйте нові здобутки.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Світ"

Справи покращуються. У коханні оберіть одну мету. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Диявол"

Попереду на вас чекають спокуси. Самі вирішуйте чи варто їм піддатися. На роботі остерігайтеся ворогів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Повішений"

Все тече, все змінюється. У стосунках остерігайтеся змін. А на роботі шукайте нові можливості.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка мечів"

Час перепочити. У стосунках вирушайте на побачення. А на роботі візьміть відпустку.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Здобувайте нові знання. Розвивайте стосунки. Дійте активно на роботі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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