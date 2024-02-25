Категорія
Астрологія
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Левам слід прислухатися до мудрих порад, а Скорпіонам варто продемонструвати проактивність: гороскоп за картами Таро на 25 лютого 2024 року

Левам слід прислухатися до мудрих порад, а Скорпіонам варто продемонструвати проактивність: гороскоп за картами Таро на 25 лютого 2024 року

Карти Таро дають змогу більше зрозуміти про себе.

Карти Таро дозволяють краще себе почувати.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 лютого 2024 року розповідає, що Дівам слід шукати партнерів, а Терезам потрібно проявити силу. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 лютого 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж мечів"

Попереду - випробування, але ви впораєтеся. У стосунках не варто ображати партнера. Дійте активно на роботі. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Буде важко. У любові можливі образи одне на одного. На роботі краще мати запаси фінансів. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сімка кубків"

Визначтеся з тим, що ви хочете. У любові не шукайте пригод. На роботі не розповідайте про свої емоції. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Іноді варто брати паузу. У стосунках приховайте ваші почуття. У русі кар'єрними сходами краще зробити перерву. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Король кубків"

Почуття не дають вас спокою. У коханні прислухайтеся до мудрої поради. Дійте активно на роботі. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка кубків"

Шукайте партнерів. У стосунках шукайте не лише партнера чи партнерку, але й однодумця. На роботі не варто відразу братися за великий проєкт. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сила"

Дійте та перемагайте. У стосунках продемонструйте характер. А у робочих питаннях настав час для професіоналізму. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Шукайте партнерів. У стосунках дійте "з вогником". На роботі настав хороший час, щоб продемонструвати проактивність. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Закохані"

Ви маєте зробити вибір, тому пам'ятайте про наслідки. У стосунках додайте вогню. А на роботі шукайте партнерів. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Десятка кубків"

Насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках очікуйте на покращення. А на роботі не варто розповідати про стосунки. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Закохані"

У русі одне до одного сподівайтеся на краще. Розчиніться у любові. На роботі потрібно буде зробити вибір.  

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, але не хочете діяти. У любові може бути боляче. Доведіть, що маєте силу на роботі. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація