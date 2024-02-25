Левам слід прислухатися до мудрих порад, а Скорпіонам варто продемонструвати проактивність: гороскоп за картами Таро на 25 лютого 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 лютого 2024 року розповідає, що Дівам слід шукати партнерів, а Терезам потрібно проявити силу.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 лютого 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж мечів"

Попереду - випробування, але ви впораєтеся. У стосунках не варто ображати партнера. Дійте активно на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Буде важко. У любові можливі образи одне на одного. На роботі краще мати запаси фінансів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сімка кубків"

Визначтеся з тим, що ви хочете. У любові не шукайте пригод. На роботі не розповідайте про свої емоції.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Іноді варто брати паузу. У стосунках приховайте ваші почуття. У русі кар'єрними сходами краще зробити перерву.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Король кубків"

Почуття не дають вас спокою. У коханні прислухайтеся до мудрої поради. Дійте активно на роботі.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка кубків"

Шукайте партнерів. У стосунках шукайте не лише партнера чи партнерку, але й однодумця. На роботі не варто відразу братися за великий проєкт.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сила"

Дійте та перемагайте. У стосунках продемонструйте характер. А у робочих питаннях настав час для професіоналізму.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Шукайте партнерів. У стосунках дійте "з вогником". На роботі настав хороший час, щоб продемонструвати проактивність.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Закохані"

Ви маєте зробити вибір, тому пам'ятайте про наслідки. У стосунках додайте вогню. А на роботі шукайте партнерів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Десятка кубків"

Насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках очікуйте на покращення. А на роботі не варто розповідати про стосунки.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Закохані"

У русі одне до одного сподівайтеся на краще. Розчиніться у любові. На роботі потрібно буде зробити вибір.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, але не хочете діяти. У любові може бути боляче. Доведіть, що маєте силу на роботі.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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