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Левам слід сфокусуватися, а Терезам потрібно додати гармонії: астрологічний прогноз на рунах на 30 травня 2025 року
Рунічний прогноз на 30 травня 2025 року: як давні символи допомагають розпізнати напрямок.
Руни — це символи сили, що говорять із глибин часу. Вони не нав’язують рішень, а м’яко вказують напрям, до якого прагне душа. 30 травня — день, коли варто зупинитися, вдихнути на повні груди і почути, що шепоче Всесвіт. Тиша сьогодні скаже більше, ніж тисяча слів.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21 березня – 19 квітня)
«Наутиз»
Виклики — не випадковість. Те, що сьогодні зупиняє, завтра може стати вашою опорою. Витримка — ваш союзник.
Телець (20 квітня – 20 травня)
«Соулу»
Сяйво всередині вже не сховати. День, коли внутрішнє світло стає видимим для інших. Не стримуйте себе — діліться щирістю.
Близнюки (21 травня – 20 червня)
«Манназ»
Зустріч із собою через інших. Кожен контакт сьогодні відкриває нову грань вашої особистості. Слухайте — і будете почуті.
Рак (21 червня – 22 липня)
«Лагуз»
Потік відчуттів веде правильним шляхом. Те, що ллється через край, очищає. Не бійтеся плисти туди, де ще не були.
Лев (23 липня – 22 серпня)
«Тейваз»
Ваша сила — у фокусі. День випробувань, які перевіряють не міць, а вірність обраній дорозі. Стояти за своє — не слабкість, а гідність.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
«Іса»
Мить застигла — і це добре. Не женіться за рухом, якщо серце просить тиші. Завмираючи, ви чуєте істину.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
«Гебо»
Дар взаємності. Те, що ви даєте з відкритим серцем, повернеться несподівано — у слові, жесті чи погляді. День гармонії у стосунках.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
«Ансуз»
Говоріть — але з душею. Ваш голос сьогодні має силу змінювати не лише думки, а й серця. Промовляйте правду м’яко.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
«Еваз»
Рух — життя. Навіть найменший крок наближає до великої мети. Дійте з легкістю, і зміни самі прокладуть шлях.
Козоріг (22 грудня – 19 січня)
«Перт»
Таємниці визрівають у тиші. Те, що приховане, проситься на світ. Сьогодні — час для інтуїтивних рішень і внутрішніх відкриттів.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
«Ейваз»
Стійкість — не про жорсткість, а про гнучкість у бурі. Ваша витримка сьогодні — захист і натхнення водночас.
Риби (19 лютого – 20 березня)
«Кано»
Вогонь горить всередині. Його тепло — не лише для вас. Випромінюйте світло, яке зцілює, запалює і веде інших за собою.
30 травня — це не день рішень, а день одкровень. Руни шепочуть: у тиші живе істина, у глибині — сила, у чесності з собою — шлях. Дозвольте собі змінюватися, не боячись втратити — бо лише той, хто відпускає, здатен справді прийняти нове.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.