Левам слід сфокусуватися, а Терезам потрібно додати гармонії: астрологічний прогноз на рунах на 30 травня 2025 року

Руни / © ТСН

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Руни — це символи сили, що говорять із глибин часу. Вони не нав’язують рішень, а м’яко вказують напрям, до якого прагне душа. 30 травня — день, коли варто зупинитися, вдихнути на повні груди і почути, що шепоче Всесвіт. Тиша сьогодні скаже більше, ніж тисяча слів.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня)

«Наутиз»

Виклики — не випадковість. Те, що сьогодні зупиняє, завтра може стати вашою опорою. Витримка — ваш союзник.

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Телець (20 квітня – 20 травня)

«Соулу»

Сяйво всередині вже не сховати. День, коли внутрішнє світло стає видимим для інших. Не стримуйте себе — діліться щирістю.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

«Манназ»

Зустріч із собою через інших. Кожен контакт сьогодні відкриває нову грань вашої особистості. Слухайте — і будете почуті.

Рак (21 червня – 22 липня)

«Лагуз»

Потік відчуттів веде правильним шляхом. Те, що ллється через край, очищає. Не бійтеся плисти туди, де ще не були.

Лев (23 липня – 22 серпня)

«Тейваз»

Ваша сила — у фокусі. День випробувань, які перевіряють не міць, а вірність обраній дорозі. Стояти за своє — не слабкість, а гідність.

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Діва (23 серпня – 22 вересня)

«Іса»

Мить застигла — і це добре. Не женіться за рухом, якщо серце просить тиші. Завмираючи, ви чуєте істину.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

«Гебо»

Дар взаємності. Те, що ви даєте з відкритим серцем, повернеться несподівано — у слові, жесті чи погляді. День гармонії у стосунках.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

«Ансуз»

Говоріть — але з душею. Ваш голос сьогодні має силу змінювати не лише думки, а й серця. Промовляйте правду м’яко.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

«Еваз»

Рух — життя. Навіть найменший крок наближає до великої мети. Дійте з легкістю, і зміни самі прокладуть шлях.

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Козоріг (22 грудня – 19 січня)

«Перт»

Таємниці визрівають у тиші. Те, що приховане, проситься на світ. Сьогодні — час для інтуїтивних рішень і внутрішніх відкриттів.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

«Ейваз»

Стійкість — не про жорсткість, а про гнучкість у бурі. Ваша витримка сьогодні — захист і натхнення водночас.

Риби (19 лютого – 20 березня)

«Кано»

Вогонь горить всередині. Його тепло — не лише для вас. Випромінюйте світло, яке зцілює, запалює і веде інших за собою.

30 травня — це не день рішень, а день одкровень. Руни шепочуть: у тиші живе істина, у глибині — сила, у чесності з собою — шлях. Дозвольте собі змінюватися, не боячись втратити — бо лише той, хто відпускає, здатен справді прийняти нове.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.