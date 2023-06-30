Левам слід шукати гармонію, а Ракам - відстоювати свої позиції: гороскоп за картами Таро на 30 червня 2023 року

Карти Таро дозволяють краще про себе думати

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 червня 2023 року розповідає, що Близнятам варто розкрити душу, а Ракам доведеться відстоювати свої позиції.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 червня 2023 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за усіма цілями відразу. У стосунках оберіть одного партнера. На роботі не поспішайте.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Перемагайте. У коханні долайте всі перешкоди. У робочих моментах проявіть активність.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж кубків"

Розкрийте душу. У любові прислухайтеся до поради молодого друга. А на роботі почніть довіряти колегам.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж жезлів"

Відстоюйте свої позиції. У стосунках не лізьте на роги. А в русі кар'єрними сходами проявіть характер.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Шукайте гармонію. У любові не розривайтеся надвоє. На роботі шукайте фінансове покращення.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Закохані"

Довіряйте своєму партнеру чи партнерці. У стосунках ширше відкрийте серце. А в кар'єрі шукайте однодумців.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, але боїтеся діяти. У стосунках зніміть пелену з очей. А на роботі пробивайте собі шлях.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Варто трішки себе обмежувати. У коханні з'являться перешкоди. А на роботі варто не тринькати кошти.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Станьте вогнем. У стосунках продемонструйте свою вогняну натуру. А на роботі покажіть ефективність.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Вирушайте до нових здобутків. У стосунках пройдіть тест на щирість. Знайдіть кращу роботу.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Милуйтеся усім тим, що у вас є. У любові підпустіть свою другу половинку ближче. На роботі мчіть на всіх парах.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сонце"

Все буде добре. Розчиніться у коханні. З фінансами все гаразд.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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