Левам варто довіряти інтуїції, а Дівам потрібно рухатися назустріч новим викликам: гороскоп за картами Таро на 3 листопада 2023 року

Карти Таро дозволяють опанувати свої прагненя.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 листопада 2023 року розповідає, що у Раків все змінюється, а Левам не варто забувати про інтуїцію.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 листопада 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Паж жезлів"
Проявіть енергію. У стосунки додайте пристрасті. А на роботі покажіть все, на що ви здатні.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Правосуддя"
Пам'ятайте про рівновагу. У стосунках урівноважте почуття та емоції. А на роботі проявіть професіоналізм.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Лицар мечів"
Сміливо рухайтеся вперед. Не ображайте другу половинку. У робочих питання ви неодмінно все вирішите.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Башта"
Все змінюється. У любові потурбуйтеся про міцний фундамент. А на роботі - про запасний варіант.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Імператриця"
Не забувайте про інтуїції. На роботі прислухайтеся до внутрішнього голосу. А на роботі розраховуйте на підказку долі.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. На роботі рухайтеся назустріч новим викликам, а у стосунках не противтесь новому.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Перемоги вже близько. У любові сподівайтеся на краще. На роботі ви отримаєте те, що прагнете.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Світ"
Шукайте баланс. У любові знайдіть гідного партнера, а на роботі - міцну опору.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Диявол"
Вас очікують спокуси. У любові самі вирішуйте, чи піддатися, чи ні. На роботі остерігайтеся лихих людей.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Повішений"
Подивіться на ситуацію під іншим кутом зору. У любові прагніть нових відчуттів. А на роботі все може змінитися.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Четвірка мечів"
Час перепочити. У любові варто трішки пригальмувати. А на роботі доречно взяти відгул.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Працюйте та опановуйте нові знання. На роботі варто подвоїти зусилля. А у стосунках проявіть нові риси характеру.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.
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