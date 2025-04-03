Левам варто опанувати внутрішню силу, а в Раків налагодяться справи: гороскоп за картами Таро на 3 квітня 2025 року

Карти Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 квітня 2025 року розповідає, що Овнам не варто піддаватися своїм страхам, а Тельцям варто довіряти емоціям.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 квітня 2025 для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

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Карта дня "Вісімка жезлів"

Не дайте, щоб страх панував над вами. У стосунках може бути боляче. Щодо роботи, то вам треба знати, куди ви рухаєтеся.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Туз кубків"

Вас переповнюють емоції. Розчиніться на трохи в стосунках. Щодо кар’єри, то варто довіряти емоціям.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Рухайтеся вперед. У коханні спробуйте зазирнути за горизонт. На роботі розпочніть новий проєкт.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король пентаклів"

Справи налагоджуються. У коханні дослухайтеся до поради мудрого та поважного чоловіка. Щодо кар’єри, то запасіться терпінням.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сила"

Опануйте свою внутрішню силу. У коханні продемонструйте свою силу. У русі кар’єрними сходами покажіть свою міць.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Успіх — поруч. У стосунках плідно працюйте на результат. Щодо роботи — прагніть до накопичення коштів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Королева жезлів"

Роздмухайте внутрішній вогонь. У коханні продемонструйте пристрасть. Щодо фінансів, — загоріться ідеєю їхнього пошуку.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Смерть"

Зміни — на часі. У стосунках можливе розставання, а на роботі — кардинальні зміни.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Дійте справедливо. У коханні покажіть свої виграшні сторони. Щодо фінансових питань, то тут слід проявити енергійність.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не варто відмовлятися від того, що вам пропонують. У коханні можливі суперечності. Щодо розвитку кар’єри, то зараз не час про це думати.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев’ятка кубків"

Насолоджуйтесь тим, що маєте. Дійте злагоджено у стосунках. На роботі прагніть до нових вершин.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Справи поліпшуються. У стосунках працюйте разом для накопичення матеріальних благ. Щодо роботи, то варто дослухатися до поради мудрої жінки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.