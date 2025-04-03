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Левам варто опанувати внутрішню силу, а в Раків налагодяться справи: гороскоп за картами Таро на 3 квітня 2025 року
Карти Таро дозволяють сміливіше рухатися вперед. а
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 квітня 2025 року розповідає, що Овнам не варто піддаватися своїм страхам, а Тельцям варто довіряти емоціям.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 квітня 2025 для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Не дайте, щоб страх панував над вами. У стосунках може бути боляче. Щодо роботи, то вам треба знати, куди ви рухаєтеся.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Туз кубків"
Вас переповнюють емоції. Розчиніться на трохи в стосунках. Щодо кар’єри, то варто довіряти емоціям.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Трійка жезлів"
Рухайтеся вперед. У коханні спробуйте зазирнути за горизонт. На роботі розпочніть новий проєкт.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Король пентаклів"
Справи налагоджуються. У коханні дослухайтеся до поради мудрого та поважного чоловіка. Щодо кар’єри, то запасіться терпінням.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сила"
Опануйте свою внутрішню силу. У коханні продемонструйте свою силу. У русі кар’єрними сходами покажіть свою міць.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Успіх — поруч. У стосунках плідно працюйте на результат. Щодо роботи — прагніть до накопичення коштів.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Королева жезлів"
Роздмухайте внутрішній вогонь. У коханні продемонструйте пристрасть. Щодо фінансів, — загоріться ідеєю їхнього пошуку.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Смерть"
Зміни — на часі. У стосунках можливе розставання, а на роботі — кардинальні зміни.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Дійте справедливо. У коханні покажіть свої виграшні сторони. Щодо фінансових питань, то тут слід проявити енергійність.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не варто відмовлятися від того, що вам пропонують. У коханні можливі суперечності. Щодо розвитку кар’єри, то зараз не час про це думати.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Дев’ятка кубків"
Насолоджуйтесь тим, що маєте. Дійте злагоджено у стосунках. На роботі прагніть до нових вершин.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Справи поліпшуються. У стосунках працюйте разом для накопичення матеріальних благ. Щодо роботи, то варто дослухатися до поради мудрої жінки.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.