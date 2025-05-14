Руни / © ТСН

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Руни — це не просто символи, а ключі до тонких енергій, які формують наше сьогодення. Вони працюють не як передбачення в буквальному сенсі, а як орієнтири для внутрішнього стану, рішень і напрямків. 14 травня — день, коли варто прислухатися до знаків, не поспішати з діями і дозволити собі рухатися м’яко, але свідомо.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Руна: "Турісаз"

День провокацій і меж. Хтось або щось може спробувати порушити ваш простір. Не поспішайте відповідати — зробіть крок назад і подивіться, що справді потребує вашого захисту. Сила — це вміння втриматися, а не атакувати.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Руна: "Єра"

Все, що ви робите зараз, має довгострокові наслідки. Не поспішайте, навіть якщо хочеться вирішити все одразу. Це день стабільності, що росте поступово. Довіртесь природному ритму — він на вашому боці.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Руна: "Ансуз"

Слова сьогодні мають вагу. Важливо не лише говорити, а й слухати. Інформація, яку отримаєте, може виявитися значущою — навіть якщо на перший погляд здається дрібницею. Говоріть щиро, чітко й відкрито.

Рак (21 червня — 22 липня)

Руна: "Беркана"

Сприятливий день для турботи: про себе, близьких, тіло або дім. Усе, що пов’язане з підтримкою, дає вам внутрішній ресурс. Не ігноруйте потребу у спокої — це основа вашої сили.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Руна: "Кеназ"

Стає ясно те, що було прихованим. Ви можете побачити ситуацію під новим кутом або отримати важливе усвідомлення. Використовуйте це прозріння конструктивно — не критикуйте, а змінюйте.

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Діва (23 серпня — 22 вересня)

Руна: "Райдо"

Рух вперед можливий, якщо ви відпустите зайвий контроль. Дозвольте подіям текти — і шлях відкриється. Добрий час для планування поїздок або змін у звичному розпорядку. Не чиніть опору змінам — вони ведуть у правильному напрямку.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна: "Іса"

Сьогодні варто зупинитись. Це не застій, а пауза для усвідомлення. Не пришвидшуйте події, навіть якщо здається, що все зависло. Спокій — найкраща відповідь на будь-яку невизначеність.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна: "Пертро"

День таємниць, інтуїтивних рішень та неочікуваних відкриттів. Те, що здавалося випадковістю, може виявитися ключовим поворотом. Не намагайтеся все зрозуміти — краще відчуйте.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна: "Еваз"

Час руху, змін і адаптації. Ви можете відчути імпульс до нових кроків або рішень. Гнучкість сьогодні — ваш головний союзник. Зміна напряму — не поразка, а зростання.

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Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Руна: "Одал"

День пов’язаний із питаннями спадковості, дому, коріння та особистих кордонів. Можлива зустріч із минулим або ситуація, яка вимагає повернення до джерел. Зміцнюйте свій внутрішній фундамент.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна: "Гебо"

Важливо звернути увагу на партнерські зв’язки — чи є в них баланс? День сприяє щирому обміну, якщо ви готові бути відкритими. Рівність і взаємність — ключ до гармонії.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна: "Лагуз"

Слухайте себе. Ваш емоційний стан сьогодні дає більше відповідей, ніж будь-які поради ззовні. Сприятливий день для медитації, творчості, відпочинку.

Довіртесь внутрішньому потоку — він веде до себе.

14 травня 2025 року — це день для внутрішнього налаштування. Руни не закликають до поспіху, а радять уважно спостерігати, приймати зміни й не ігнорувати знаки. Гармонія, яка народжується зсередини, сьогодні — найсильніший інструмент.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.