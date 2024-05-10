Левам варто продемонструвати пристрасть, а Терезам потрібно відпочити: гороскоп за картами Таро на 10 травня 2024 року

Карти Таро допомагають краще себе зрозуміти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 травня 2024 року розповідає, що Овнам слід проявити силу волі, а на Близнят очікує певний крах сподівань.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператор"

Знайдіть у собі приховані сили. У стосунках проявіть силу волі. А на роботі продовжуйте активно діяти.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Іноді настає час для того, щоб піти. У коханні варто замислитися над сенсом стосунків. А на роботі буде багато образ на колег.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Башта"

Настає крах певних уподобань. У любові буде боляче. А на роботі очікуйте проблем.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король пентаклів"

Навчіться накопичувати кошти. У стосунках почніть заощаджувати фінанси. А на роботі треба вимагати підвищення зарплати.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Туз жезлів"

Дійте, як вогонь. У стосунках продемонструйте пристрасть. А у русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз кубків"

Наповніться енергією любові. У коханні розкрийтеся на повну. Додайте емоцій у роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Час перепочити. Поставте стосунки на паузу. А на роботі скористайтеся відгулом.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Імператриця"

Наповніть все довкола енергією родючості. У коханні замисліться над його плодами. А на роботі ваш проєкт розквітне.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Очікуйте на винагороду. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. На роботі можлива премія.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар мечів"

Швидко мчіть уперед назустріч новим пригодам. У стосунках замисліться над випробуваннями, які ви проходите. На роботі дійте активніше.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Маг"

Знайдіть баланс між емоційністю і раціональністю. У стосунках шукайте "золоту середину". На роботі трішки уповільніться.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка кубків"

Влаштуйте маленьке свято. У стосунках святкуйте маленькі перемоги. А на роботі час від часу — корпоративи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила "страшні події" у Росії. Вона зазначила, що Кремль влаштує всередині РФ геноцид.

Читайте також: