Левам варто проявити ініціативу, а Терезам придумати запасний план: гороскоп за картами Таро на 19 березня 2024 року

Карти Таро озвучують, що робити далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 19 березня 2024 року розповідає, що Овнам варто працювати над емоціями, а Близнятам потрібно потурбуватися про баланс.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 19 березня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева кубків"

Працюйте над своїми емоціями. У стосунках навчіться поважати партнера. На роботі опирайтеся проблемам.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка кубків"

Потрібно визначитися зі своїм вибором. У стосунках потрібно більше спілкуватися з партнером. А на роботі помізкуйте про запасний варіант.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Маг"

Потрібно потурбуватися про баланс. У стосунках потрібно розслабитися. А на роботі - рухатися до мети.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Лицар кубків"

Оберігайте те, що вам дороге. У стосунках наважтеся на перший крок. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Хороший час для укладання угод. У стосунках рухайтеся назустріч партнеру. На роботі сміливо проявляйте ініціативу.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Король кубків"

Працюйте над власним розвитком. У стосунках відкрийте своє серце. На роботі замисліться про підвищення.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все тече, все змінюється. У стосунках потрібно визначитися з головною метою. На роботі придумайте запасний план.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках дійте обережно. На роботі остерігайтеся ворогів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз мечів"

Розум - ось ваша основна зброя. У стосунках дійте розумно. На роботі проявіть професіоналізм.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз кубків"

Вас наповнюють почуття. Навчіться з ними поводитися. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі додайте емоцій.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка мечів"

Ви впадете, але підніметесь. У стосунках захищайте свою позицію. На роботі знайдіть однодумців.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Король пентаклів"

Працюйте на результат. У стосунках покажіть, що ви гідні довіри. На роботі уникайте викликів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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