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Левам варто проявити професіоналізм, а Терезам потрібно опиратися новим викликам: гороскоп за картами Таро на 21 грудня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Левам варто проявити професіоналізм, а Терезам потрібно опиратися новим викликам: гороскоп за картами Таро на 21 грудня 2023 року

Карти Таро дозволяють пізнати себе краще. / Фото: pixabay.com

Карти Таро дозволяють покращити своє життя.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 грудня 2023 року розповідає, що Рибам можуть зробити боляче, а Ракам не варто боятися зробити перший крок. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 грудня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Зараз вам може бути боляче. Ви заплуталися, але знаєте правильні відповіді. У стосунках краще не напружуватися. На роботі потрібно перепочити. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Диявол"

Попереду на вас чекають спокуси. Тільки вам вирішувати чи варто їм піддатися. На роботі потрібно розслабитися. У стосунках займіться пристрасним сексом. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Закохані"

Рухайтеся до мети у стосунках разом. На роботі вам потрібний відпочинок. Почніть довіряти оточенню. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У стосунках наважтеся на щось більше. На роботі навчіться опиратися проблемам.  

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сила"

Збалансуйте ваші почуття та емоції. На роботі проявіть професіоналізм. А в стосунках додайте перспектив для росту. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Справедливість"

Вам потрібне умиротворення. На роботі підіть у відпустку. У стосунках не провокуйте скандали. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж мечів"

Користуйтеся вашим розумом, мов зброєю. У стосунках не ображайте другу половинку. На роботі опирайтеся новим викликам. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Ви досягнули чимало. У стосунках намагайтеся розслабитися. На роботі розпочніть новий проєкт. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Сміливо вирушайте на завоювання чогось нового. У стосунках обирайте надійного партнера. На роботі дійте активніше. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Настав час перепочити. У стосунках візьміть паузу. А на роботі - відгул. Потрібно більше часу присвятити собі. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не потрібно створювати собі проблем. У стосунках спробуйте працювати над ними разом. А на роботі варто потурбуватися про захист своїх позицій. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка мечів"

Вам можуть зробити боляче. Захищайте своє серце. На роботі уникайте конфліктів. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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