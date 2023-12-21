Левам варто проявити професіоналізм, а Терезам потрібно опиратися новим викликам: гороскоп за картами Таро на 21 грудня 2023 року

Карти Таро дозволяють покращити своє життя.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 грудня 2023 року розповідає, що Рибам можуть зробити боляче, а Ракам не варто боятися зробити перший крок.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 грудня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Зараз вам може бути боляче. Ви заплуталися, але знаєте правильні відповіді. У стосунках краще не напружуватися. На роботі потрібно перепочити.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Диявол"
Попереду на вас чекають спокуси. Тільки вам вирішувати чи варто їм піддатися. На роботі потрібно розслабитися. У стосунках займіться пристрасним сексом.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Закохані"
Рухайтеся до мети у стосунках разом. На роботі вам потрібний відпочинок. Почніть довіряти оточенню.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся робити перший крок. У стосунках наважтеся на щось більше. На роботі навчіться опиратися проблемам.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Сила"
Збалансуйте ваші почуття та емоції. На роботі проявіть професіоналізм. А в стосунках додайте перспектив для росту.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Справедливість"
Вам потрібне умиротворення. На роботі підіть у відпустку. У стосунках не провокуйте скандали.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Паж мечів"
Користуйтеся вашим розумом, мов зброєю. У стосунках не ображайте другу половинку. На роботі опирайтеся новим викликам.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Дев'ятка пентаклів"
Ви досягнули чимало. У стосунках намагайтеся розслабитися. На роботі розпочніть новий проєкт.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Сміливо вирушайте на завоювання чогось нового. У стосунках обирайте надійного партнера. На роботі дійте активніше.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Четвірка мечів"
Настав час перепочити. У стосунках візьміть паузу. А на роботі - відгул. Потрібно більше часу присвятити собі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не потрібно створювати собі проблем. У стосунках спробуйте працювати над ними разом. А на роботі варто потурбуватися про захист своїх позицій.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Трійка мечів"
Вам можуть зробити боляче. Захищайте своє серце. На роботі уникайте конфліктів.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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