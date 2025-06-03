Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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Кельтський гороскоп дерев — давня система, у якій кожному періоду року відповідає певна рослина, що уособлює риси характеру, настрої та виклики. На відміну від звичних астрологічних прогнозів, у кельтській традиції важливу роль відіграють символи природи: дерева-охоронці, що вказують шлях і підказують, на чому варто зосередитись. Сьогодні, 3 червня 2025 року, ми звертаємося до цієї мудрості, щоби дізнатися, яке дерево керує вашим днем — і як ним скористатися.

Овен (21 березня – 20 квітня) — «Граб»

Дерево витримки і внутрішньої дисципліни. Цього дня вам варто стримувати емоції та зосередитися на чітких цілях. Рішучість пом’якшіть тактовністю.

Телець (21 квітня – 21 травня) — «Груша»

Символ терпіння та плодючості. Зосередьтеся на поступовому розвитку — не поспішайте. Те, що ви ростите зараз, принесе плоди згодом.

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Близнюки (22 травня – 21 червня) — «Верес»

Дерево, що об’єднує стихії й тонкі світи. Ви маєте шанс зрозуміти важливу істину або побачити приховане. Станьте провідником між думкою й інтуїцією.

Рак (22 червня – 22 липня) — «Ясен»

Символ прозорливості й рівноваги. Збереження спокою — ваша перевага сьогодні. Приділіть увагу снам, символам і глибоким розмовам.

Лев (23 липня – 23 серпня) — «Осика»

Дерево обережності й тонкого енергетичного слуху. Вам важливо не йти напролом — іноді тиша відкриває більше, ніж слова. Спробуйте перечекати перед ривком.

Діва (24 серпня – 23 вересня) — «Слива»

Символ гармонії і врівноваженості. День сприятливий для наведення ладу в особистому просторі та емоціях. Можливе відновлення після виснаження.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня) — «Яблуня»

Дерево любові й мудрості серця. Ваше завдання — відчути красу моменту, навіть у дрібницях. Прийміть комплімент, поділіться ласкою, зробіть приємне.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада) — «Чорна бузина»

Символ глибинних трансформацій. Старе має піти, щоб дати місце новому. Не опирайтеся процесам очищення — вони відкриють ресурс.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня) — «Дуб»

Дерево сили й стійкості. День для відновлення внутрішньої опори. Скажіть собі: я можу витримати. І справді витримаєте.

Козоріг (22 грудня – 20 січня) — «Каштан»

Символ стабільності та справедливості. Працюйте чесно, говоріть правду, шукайте рівновагу. Вам не потрібні надмірності, щоб бути переконливими.

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Водолій (21 січня – 19 лютого) — «Тополя»

Дерево тонкого внутрішнього голосу. День, коли слід більше мовчати й спостерігати. Відповіді прийдуть самі — якщо не заважати їм.

Риби (20 лютого – 20 березня) — «Береза»

Символ чистоти, нового початку. Дозвольте собі мріяти й фантазувати. Ви на порозі нового шляху — відкрийтесь потоку.

День 3 червня 2025 року спонукає до переосмислення, очищення і відновлення. Прислухайтесь до дерева вашого знаку — кельтська система завжди бачила в природі джерело істини.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.