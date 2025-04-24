Левів намагатимуться обманути, а у Дів можливі відрядження: гороскоп за картами Таро на 24 квітня 2025 року

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 24 квітня 2025 року розповідає, що Рибам треба бути обережними, а Тільцям - сміливо рухатися вперед.

Читайте детальний та точний гороскоп Таро на 24 квітня 2025 року для всіх знаків зодіаку — у нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич .

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка мечів"

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Будьте боляче. Остерігайтеся, щоби вам не розбили серце. На роботі чекайте нових випробувань.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Сміливо рухайтеся. У стосунках додайте драйву, а на роботі слід бути більш енергійними.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Будьте боляче. У стосунках потрібно зціпити зуби та щось вирішувати. На роботі остерігайтеся ворогів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Прагніть щастя. У любові насолоджуйтесь щастям. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка мечів"

Вас намагатимуться обманути. Будьте обережними у стосунках. На роботі остерігайтеся конфліктів.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Колісниця"

Рух – це життя. У відносинах вирушайте в романтичну подорож. А на роботі можливі відрядження.

ТЕРЕЗІ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Достойно працюйте та отримаєте результат. У любові не забувайте про приємні сюрпризи. На роботі просіть премію.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Колесо Фортуні"

Все змінюється, варто бути готовим до змін.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Перед вами нові можливості. У любові пройдіть перевірку фінансами. На роботі шукайте новий фінансовий проєкт.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Король жезлів"

Рухайтесь уперед. У відносинах додайте пристрасті. А на роботі спробуйте стати лідером.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не варто брати на собі все. У кохання буде важко. На роботі очікуйте на нові виклики.

РІБІ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть обдурити. У стосунках будьте обережними. А на роботі перевіряйте друзів та колег.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити свою життя на краще.