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Левів намагатимуться обманути, а у Дів можливі відрядження: гороскоп за картами Таро на 24 квітня 2025 року
Карти Таро допомагають зрозуміти свої прагнення.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 24 квітня 2025 року розповідає, що Рибам треба бути обережними, а Тільцям - сміливо рухатися вперед.
Читайте детальний та точний гороскоп Таро на 24 квітня 2025 року для всіх знаків зодіаку — у нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич .
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Шістка мечів"
Будьте боляче. Остерігайтеся, щоби вам не розбили серце. На роботі чекайте нових випробувань.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Сімка жезлів"
Сміливо рухайтеся. У стосунках додайте драйву, а на роботі слід бути більш енергійними.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Будьте боляче. У стосунках потрібно зціпити зуби та щось вирішувати. На роботі остерігайтеся ворогів.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Дев'ятка кубків"
Прагніть щастя. У любові насолоджуйтесь щастям. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Сімка мечів"
Вас намагатимуться обманути. Будьте обережними у стосунках. На роботі остерігайтеся конфліктів.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Колісниця"
Рух – це життя. У відносинах вирушайте в романтичну подорож. А на роботі можливі відрядження.
ТЕРЕЗІ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Достойно працюйте та отримаєте результат. У любові не забувайте про приємні сюрпризи. На роботі просіть премію.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Колесо Фортуні"
Все змінюється, варто бути готовим до змін.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Перед вами нові можливості. У любові пройдіть перевірку фінансами. На роботі шукайте новий фінансовий проєкт.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Король жезлів"
Рухайтесь уперед. У відносинах додайте пристрасті. А на роботі спробуйте стати лідером.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Десятка жезлів"
Не варто брати на собі все. У кохання буде важко. На роботі очікуйте на нові виклики.
РІБІ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "П'ятірка мечів"
Вас можуть обдурити. У стосунках будьте обережними. А на роботі перевіряйте друзів та колег.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити свою життя на краще.