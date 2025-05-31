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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
3 хв

Леви можуть проявити себе у всій красі, а Терезам не варто бути насамоті: астрологічний прогноз на рунах на 31 травня 2025 року

Рунічний прогноз на 31 травня 2025 року: як давні символи допомагають розпізнати напрямок.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це не просто літери давньогерманського письма. Це символи, які передають глибинні знання про зв’язок між людиною, її внутрішнім світом і силами природи. Кожна руна — як ключ до розуміння власної ситуації, внутрішніх ресурсів і зовнішніх впливів. Сьогоднішній день, 31 травня 2025 року, варто прожити уважно й усвідомлено, орієнтуючись на підказки рунічних знаків.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21.03 – 19.04) — руна "Тейваз"
Це день рішень і відповідальності. Овнам варто діяти сміливо, зосередившись на тому, що є морально правильним. Успіх приходить до тих, хто не відступає перед труднощами.

Телець (20.04 – 20.05) — руна "Феху"
У центрі уваги — фінансові справи та матеріальні ресурси. Руна вказує на можливість прибутку або вдалої угоди, але також застерігає: не варто триматися за речі, які вичерпали себе.

Близнюки (21.05 – 20.06) — руна "Ансуз"
День сприятливий для навчання, обміну інформацією, ведення діалогів. Варто дослухатися не лише до слів інших, а й до підтексту — істина ховається між рядками.

Рак (21.06 – 22.07) — руна "Лагуз"
Підвищена чутливість і глибоке сприйняття світу можуть стати як ресурсом, так і пасткою. Сьогодні важливо довіряти інтуїції, але не потрапляти у полон емоцій.

Лев (23.07 – 22.08) — руна "Совіло"
Це день внутрішнього сяйва і перемоги. Леви мають шанс проявити себе у всій силі — впевненість, рішучість і ясність думки відкривають перед вами двері.

Діва (23.08 – 22.09) — руна "Пертро"
Ситуації навколо можуть бути туманними або не до кінця зрозумілими. Це день, коли важливо довіритися життю і дозволити подіям розгортатися без контролю. У хаосі народжується несподіване рішення.

Терези (23.09 – 22.10) — руна "Ґебо"
Сьогоднішній день приносить подарунки у вигляді підтримки, гармонійної співпраці або щирого обміну. Руна радить не діяти на самоті — шукайте союзників.

Скорпіон (23.10 – 21.11) — руна "Ейваз"
Виклики дня допоможуть зміцнити вашу витримку. Не все вийде легко, але саме зараз відбувається глибока внутрішня трансформація. Головне — не поспішати.

Стрілець (22.11 – 21.12) — руна "Райдо"
Настав час руху: мандрівка, зміна напрямку або переосмислення шляху. Якщо ви відчували застій — день підштовхує до нової динаміки і пошуку істини.

Козоріг (22.12 – 19.01) — руна "Іса"
Пауза, затримка або необхідність перечекати. Спробуйте не форсувати події — день вимагає спокою та стабільності. Іноді нерухомість — найкращий захист.

Водолій (20.01 – 18.02) — руна "Ейваз"
Цього дня важливо рухатися не поодинці, а з надійною підтримкою. Спільна справа чи глибока довіра здатні привести вас до цілі швидше, ніж самотній прорив.

Риби (19.02 – 20.03) — руна "Беркана"
Час для зцілення, турботи про себе, м’якого оновлення. День сприятливий для початку чогось нового, що потребує ніжності та уважності. Ваша енергія сьогодні — джерело життя.

31 травня — це час чесності, вивірених дій і довіри до процесу. Руни не передбачають майбутнє буквально, але допомагають краще зрозуміти себе та вчасно розпізнати знаки. Зосередженість, усвідомленість і внутрішній спокій зроблять цей день справді цінним.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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