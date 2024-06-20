Літнє сонцестояння 20 червня 2024 року: езотеричні афірмації

Цей час вважається сприятливим для медитацій, ритуалів очищення і підсилення, а також для встановлення зв'язку з природою.

Літнє сонцестояння 20 червня 2024 року є потужним часом для підсилення духовної практики за допомогою афірмацій.

Ось десять езотеричних афірмацій, які допоможуть вам налаштуватися на енергію цього особливого періоду:

"Я відкриваюся для світла і сили сонця, наповнюючи себе енергією і життєвою силою." "Я приймаю сонячну енергію, яка наповнює мене впевненістю і радістю." "Моє серце відкрите для нових можливостей і перетворень, які приносить літнє сонцестояння." "Я відпускаю все, що більше не служить моєму зростанню, і вітаю нові починання." "Моя енергія гармонійно зливається з природою і всесвітом." "Я наповнений(а) світлом і позитивом, які залучають до мого життя достаток і процвітання." "Я використовую силу сонця для очищення і зцілення свого тіла, розуму і духу." "Я в гармонії з ритмами природи і слідую своїм істинним шляхом." "Я висловлюю вдячність за всю красу і багатство, яке приносить літнє сонцестояння." "Я є магнітом для позитивних змін і благословень у своєму житті."

Ці афірмації можна використовувати під час медитацій, ритуалів або просто повторювати протягом дня, щоб налаштуватися на високі вібрації і енергію літнього сонцестояння.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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