Категорія
Астрологія
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Літнє сонцестояння 20 червня 2024 року: езотеричні афірмації

Літнє сонцестояння 20 червня 2024 року: езотеричні афірмації

З езотеричної точки зору, літнє сонцестояння символізує кульмінацію життєвої енергії, час повного розквіту. / Фото: pixabay.com

Цей час вважається сприятливим для медитацій, ритуалів очищення і підсилення, а також для встановлення зв'язку з природою.

Літнє сонцестояння 20 червня 2024 року є потужним часом для підсилення духовної практики за допомогою афірмацій.

Ось десять езотеричних афірмацій, які допоможуть вам налаштуватися на енергію цього особливого періоду:

  1. "Я відкриваюся для світла і сили сонця, наповнюючи себе енергією і життєвою силою."

  2. "Я приймаю сонячну енергію, яка наповнює мене впевненістю і радістю."

  3. "Моє серце відкрите для нових можливостей і перетворень, які приносить літнє сонцестояння."

  4. "Я відпускаю все, що більше не служить моєму зростанню, і вітаю нові починання."

  5. "Моя енергія гармонійно зливається з природою і всесвітом."

  6. "Я наповнений(а) світлом і позитивом, які залучають до мого життя достаток і процвітання."

  7. "Я використовую силу сонця для очищення і зцілення свого тіла, розуму і духу."

  8. "Я в гармонії з ритмами природи і слідую своїм істинним шляхом."

  9. "Я висловлюю вдячність за всю красу і багатство, яке приносить літнє сонцестояння."

  10. "Я є магнітом для позитивних змін і благословень у своєму житті."

Ці афірмації можна використовувати під час медитацій, ритуалів або просто повторювати протягом дня, щоб налаштуватися на високі вібрації і енергію літнього сонцестояння.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оце так прогноз! Астрологи побачили, коли закінчиться війна?! Чого чекати українцям?

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація