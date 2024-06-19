Літнє сонцестояння 20 червня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Літнє сонцестояння - важлива точка у році.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на літнє сонцестояння 20 червня 2024 року розповідає, що Левам не варто закопувати свій талант у землю, а Близнятам слід краще працювати.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 червня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператор"

Потрібно стати сильними. У стосунках продемонструйте надійність, а на роботі професіоналізм.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтеся вперед щосили. У стосунках додайте драйву. А на роботі - сміливо просувайтеся вперед.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Працюйте та отримаєте результат. На роботі правильно розставляйте пріоритети. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Верховна жриця"

Дослухайтеся до інтуїції. На роботі слухайте голос серця, а у стосунках не забувайте про інстинкти.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант в землю. На роботі потрібно більше віддачі. У стосунках потрібно замислитися про майбутнє.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Потрібно захищати своє. На роботі знайдіть однодумців. А у стосунках - попереду чимало викликів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Імператриця"

Очікуйте плоди власних дій. На роботі незабаром з'являться плоди вашого проєкту. У стосунках час виходити на новий рівень.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король жезлів"

Потрібно проявити свою міць. У стосунках виявіть зрілість. А на роботі - ефективність.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар кубків"

Працюйте над почуттями. У стосунках сподівайтеся на краще. На роботі потрібно дослухатися до внутрішнього голосу.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Потрібно вміти оцінювати свої доходи та витрати. На роботі потрібно обрати один напрям. У стосунках не робіть боляче другій половинці.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Зірка"

Дослухайтеся до серця. На роботі дійте активно. У стосунках не розривайтеся, зрозумійте, що ви хочете насправді.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Буде важко. У стосунках будуть нові випробування. На роботі рухайтеся вперед, не поспішаючи.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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