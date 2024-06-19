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Літнє сонцестояння 20 червня 2024 року: що варто зробити з погляду езотерики

Літнє сонцестояння 20 червня 2024 року: що варто зробити з погляду езотерики

Літнє сонцестояння - особливий період в році / Фото: ТСН.ua

Літнє сонцестояння важливий період з погляду езотерики.

Літнє сонцестояння 20 червня 2024 року в езотеричному контекстові вважається потужним часом для здійснення духовного розвитку і трансформацій.

Ось кілька рекомендацій, які можна врахувати:

  • Центрування і медитація: використовуйте енергію сонцестояння для центрування свого внутрішнього "я". Проведіть час на медитацію, щоб зміцнити зв'язок з внутрішнім світом і відчути потужний потік космічної енергії.

  • Йога і ритуали: практикуйте йогу або проведіть особливі ритуали, спрямовані на підвищення свідомості і сприйняття космічної гармонії.

  • Зарядка кристалами: використовуйте кристали, які мають високу енергетику і пов'язані зі Сонцем, наприклад, цитрин. Заряджайте їх сонячним світлом під час сонцестояння для підвищення їхньої ефективності.

  • Запалення свічок: свічки можуть служити символом внутрішнього світла і духовної трансформації. Запалюйте свічки під час ритуалів або медитацій для підсилення енергетичних процесів.

  • Зв'язок з природою: вийдіть на природу, спостерігайте за сонячним світлом, відчувайте себе часткою природи і космосу. Відкрийтеся для прийняття нових ідей і духовних відкриттів.

Важливо відчути цей час як можливість для особистісного росту і покликання до внутрішньої гармонії з космосом і землею.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оце так прогноз! Астрологи побачили, коли закінчиться війна?! Чого чекати українцям?

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