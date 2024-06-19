Літнє сонцестояння 20 червня 2024 року: три ритуали для розкриття потенціалу

Літнє сонцестояння - ідеальний час для виконання ритуалів та обрядів, спрямованих на розквіт потенціалу і підсилення зв'язку з сонячною енергією.

Ось три ритуали чи обряди, які можна виконати:

Літнє сонцестояння 20 червня 2024 року: ритуал зарядження сонячною енергією: Місце: Виберіть затишне місце на відкритому повітрі, де можна безперешкодно отримувати сонячне світло.

Матеріали: Зберіть камені або кристали, які асоціюються з сонцем, наприклад, цитрин, аметист.

Ритуал: розмістіть камені або кристали на сонці протягом літнього сонцестояння для їх зарядження. Під час ритуалу відкрийте своє серце для прийняття сонячної енергії. Візуалізуйте, як сонячна енергія наповнює камені та кристали, заряджаючи їх світлом і силою. Після закінчення ритуалу використовуйте заряджені камені як талісмани для підсилення вашого потенціалу та духовного зростання. Літнє сонцестояння 20 червня 2024 року: обряд піднесення намірів і мрій: Місце: оберіть тихе місце просто неба або де-небудь, де ви можете вільно спостерігати сонячний захід чи схід.

Ритуал: почніть ритуал з медитації або глибокого вдиху, щоб зосередитися і зануритися в момент. Візуалізуйте свої наміри, цілі та мрії, які ви бажаєте досягти. Уявіть, що вони освітлені сонячним світлом і наповнені силою сонця. Виголосіть вголос свої наміри та мрії, спрямовуючи їх до сонця як символу високої енергії і потенціалу. Після обряду почуйте, як сонячна енергія підтримує вас у досягненні ваших цілей і намірів. Літнє сонцестояння 20 червня 2024 року: ритуал очищення і перезавантаження: Місце: виберіть місце, де ви почуваєтеся комфортно для медитації та спокою.

Ритуал: спочатку очистіть свій простір, використовуючи ароматичні трави або свічки з природними ароматами. Сядьте зручно й зосередьте увагу на своєму диханні. Відчуйте, як ваше тіло починає розслаблятися і зазнає впливу сонячної енергії. Візуалізуйте, як сонячне світло проникає в кожен вашу клітинку, очищаючи вас від будь-яких негативних енергій чи блоків. Закінчіть ритуал вираженням подяки за очищення та перезавантаження, виходячи з новою енергією та світлом.

Ці ритуали допоможуть вам використовувати силу літнього сонцестояння для активації потенціалу і духовного розвитку з езотеричного погляду.

Також читайте Літнє сонцестояння 20 червня: астропсихологиня дала прогноз для всіх знаків зодіаку

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Оце так прогноз! Астрологи побачили, коли закінчиться війна?! Чого чекати українцям?

Читайте також: