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Літнє сонцестояння 2021: що варто зробити та чого слід уникати

Літнє сонцестояння 2021: що варто зробити та чого слід уникати

ТСН.ua

Для слов'ян - це свято Купали.

Літнє сонцестояння - це унікальна доба у році, коли найдовший за тривалістю день перемагає найкоротшу ніч. Також це свято у Європі називають Середина літа. В Англії це свято називають Мідсаммер Дей (Midsummer), В Швейцарії - Мідсоммар (Midsommar), в Німеччині - Міттсоммер (Mittsommer). Літнє сонцестояння у всіх кельтських народів, а також Ірландії та Ісландії вважався часом фей, ельфів і інших надприродних істот. Також в цей день святкували день Короля Дуба. У Латвії відзначають свято Ліго - день трав або зелений день.

Літнє сонцестояння: Купала та Літа

Для слов'ян - це свято Купали, яке насправді відзначається у ніч проти літнього сонцестояння, а не 7 липня, через здвиг календарів.

Сучасні неоязичники називають цей день Літа. Ця назва походить від давніх англо-саксонських слів "червень" і "легкий вітер". Назва "Літа" стали використовувати для літнього сонцестояння з 1974 року. 

У 2021 році літнє сонцестояння припадає на 21 червня

Літнє сонцестояння: традиції святкування 

Це свято традиційно відзначається на свіжому повітрі, щоб можна було отримати максимум від сонця. Ті, хто не мають можливості зараз виїхати в село, можуть вийти в парк, ліс, хоча б просто прогулятися на свіжому повітрі, підставити обличчя сонячним променям, подихати повітрям тощо. 

У дні літнього сонцестояння люди завжди загадували бажання, пов'язані з Сонцем, а значить, з успіхом, радістю, здоров'ям, родючістю, багатством, пристрастю, любов'ю. 

Літнє сонцестояння: що варто зробити 

  • Прикрасити оселю свічками жовтої та золотої барв.
  • Зібрати у полі та лісі рослини та поставити їх у вазу, щоб прикрасити оселю: листя дуба, омела, ромашка, бузина, папороть. 
  • Збирати лікарські рослини. Здавна вважається, що рута, шипшина, вербна, трилисник та звіробій отримують чарівну силу у цю ніч. 
  • Купатися у водоймах, щоб наповнитися енергією природи.
  • Запалити пахощі - ладан та мирру. 
  • Одягнути прикраси з зеленим напівдорогоцінним каміння, наприклад, нефритами та смарагдами. 
  • Додати літніх почуттів з прикрасами морськими раковинами. 
  • Їсти свіжі фрукти та овочі. 

Літнє сонцестояння: чого слід уникати 

  • Піддаватися негативним емоціям.
  • Гніватися, злитися, сумувати
  • Сваритися, використовувати нецензурні слова
  • Бути агресивним.
  • Плакати. 

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Що символізує вінок на Івана Купала

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