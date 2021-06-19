Літнє сонцестояння 2021: що варто зробити та чого слід уникати

Для слов'ян - це свято Купали.
Літнє сонцестояння - це унікальна доба у році, коли найдовший за тривалістю день перемагає найкоротшу ніч. Також це свято у Європі називають Середина літа. В Англії це свято називають Мідсаммер Дей (Midsummer), В Швейцарії - Мідсоммар (Midsommar), в Німеччині - Міттсоммер (Mittsommer). Літнє сонцестояння у всіх кельтських народів, а також Ірландії та Ісландії вважався часом фей, ельфів і інших надприродних істот. Також в цей день святкували день Короля Дуба. У Латвії відзначають свято Ліго - день трав або зелений день.
Літнє сонцестояння: Купала та Літа
Для слов'ян - це свято Купали, яке насправді відзначається у ніч проти літнього сонцестояння, а не 7 липня, через здвиг календарів.
Сучасні неоязичники називають цей день Літа. Ця назва походить від давніх англо-саксонських слів "червень" і "легкий вітер". Назва "Літа" стали використовувати для літнього сонцестояння з 1974 року.
У 2021 році літнє сонцестояння припадає на 21 червня.
Літнє сонцестояння: традиції святкування
Це свято традиційно відзначається на свіжому повітрі, щоб можна було отримати максимум від сонця. Ті, хто не мають можливості зараз виїхати в село, можуть вийти в парк, ліс, хоча б просто прогулятися на свіжому повітрі, підставити обличчя сонячним променям, подихати повітрям тощо.
У дні літнього сонцестояння люди завжди загадували бажання, пов'язані з Сонцем, а значить, з успіхом, радістю, здоров'ям, родючістю, багатством, пристрастю, любов'ю.
Літнє сонцестояння: що варто зробити
- Прикрасити оселю свічками жовтої та золотої барв.
- Зібрати у полі та лісі рослини та поставити їх у вазу, щоб прикрасити оселю: листя дуба, омела, ромашка, бузина, папороть.
- Збирати лікарські рослини. Здавна вважається, що рута, шипшина, вербна, трилисник та звіробій отримують чарівну силу у цю ніч.
- Купатися у водоймах, щоб наповнитися енергією природи.
- Запалити пахощі - ладан та мирру.
- Одягнути прикраси з зеленим напівдорогоцінним каміння, наприклад, нефритами та смарагдами.
- Додати літніх почуттів з прикрасами морськими раковинами.
- Їсти свіжі фрукти та овочі.
Літнє сонцестояння: чого слід уникати
- Піддаватися негативним емоціям.
- Гніватися, злитися, сумувати
- Сваритися, використовувати нецензурні слова
- Бути агресивним.
- Плакати.