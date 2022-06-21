Літнє сонцестояння 21 червня 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

21 червня - літнє сонцестояння.

21 червня – день літнього сонцестояння, час перемоги світла над темрявою. Сонце досягає піку своєї активності і настає найдовший день і найкоротша ніч у році. Після літнього сонцестояння, або сонцевороту, як його здавна називали в народі, дні починають ставати коротшими, тому здавна день літнього сонцестояння вважали часом, сповненим особливою магією.

Тому пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період літнього сонцестояння 21 червня 2022 року.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Медитація - це про те, щоб бути собою, бути прости та природним. Просто бути. Якщо дієш уважно, усе, що ти робиш, стає творчістю. А, якщо уважно творити, то стає шедевром.

Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Краса живе у простоті, природності та чесності, а ще - в невідомості. Спостерігай за станами та їх плином.

Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Якщо хочеш зробити щось велике та значуще - випий чаю без метушні розуму. Тиша всередині породжує барви та смаки ззовні, а от навпаки - не вийде.

Фото: ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Роби з душею навіть незначні дії. У цьому і є щастя. Усі його шукають, а воно - ось.

Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Слухай чай з відкритим серцем. А після - вчись слухати й увесь світ так само, а можна все - і відразу.

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Фото: ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Природа не терпить порожнечі. Природа і є порожнеча. Ти можеш наповнити її. Кожний день - нове життя. Кожну мить це відчувай.

Фото: ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Якщо сприймати все занадто серйозно, можна випадково втратити барви життя. У житті повинно бути дещо більше, ніж просто мати все, що забажаєш.

Фото: ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

У спокої криється діяльність. У діяльності криється спокій. Впорядкувавши внутрішній світ, слідом і зовнішній прийде до порядку.

Фото: ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Проявляючи свою природу, здобуваєш свободу. Все ж, дійшовши до вершини - йди далі. Спостерігаючи за рухом пару, течією води, рівним полум’ям свічки, головне бути тихим всередині.

Фото: ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Прозора вода - ясність. Наповни суть ясністю - здобудь істину.

Фото: ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Тільки у спокої ясно видно шлях. Шлях є завжди тут і зараз. Життя потребує руху. Обирай напрям.

Фото: ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Для вільного молитвою стає його життя. Воно і є істинна. Немає чого більше чекати. Просто живи. Вже можна.

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