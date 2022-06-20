Літнє сонцестояння 21 червня 2022: що варто зробити і що категорично заборонено

Літнє сонцестояння 21 червня 2022: що варто зробити і що категорично заборонено

21 червня 2022 року о 09:13 відбудеться літнє сонцестояння.

Літнє сонцестояння — це момент, коли нахил осі обертання Землі у напрямку на Сонце набуває найменшого значення.

Оскільки літнє сонцестояння триває лише короткий момент часу, то для дня, коли відбувається літнє сонцестояння, існують й інші назви, наприклад: "середина літа", "найдовший день" або "перший день літа».

У залежності від зсуву календаря, літнє сонцестояння відбувається 20 чи 21 червня в Північній півкулі та 21 чи 22 грудня у Південній півкулі. Щороку ця дата змінюється.

Свято літнього сонцестояння широко святкується різними народами. У слов'ян свято відоме як Івана Купала, у фінів-інгерманландців і — Юханнус, у латишів — Ліго.

Літнє сонцестояння 2022: що категорично заборонено

Піддаватися негативним емоціям.

Гніватися, злитися, сумувати.

Сваритися, використовувати нецензурні слова.

Бути агресивним.

Плакати.

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Літнє сонцестояння 2022: що варто зробити

Стрибати через багаття для очищення, позбавлення від усього поганого та отримання нових сил. Змайструвати із гілок колесо і вкинути його у багаття. Подумайте під час цього про те, чому вогонь – символ нового начала, що нове ви хотіли б принести у своє життя. Зробіть з ароматних літніх трав та квітів вінок, прикріпіть до нього свічку й спустіть на воду. Такий ритуал неодмінно надихне вас на нові звершення і втілення мрій у реальність. Папороть приносить успіх, тому назбирайте її листя, висушіть як гербарій та носіть із собою, наприклад, у робочому блокноті, щоб привабити удачу. День літнього сонцестояння – це час для фантастичного сексу, адже саме у ніч літнього сонцестояння українці та інші народи збиралися у гаях, у лісах та луках коло води, щоб утворювати священні пари для плотських утіх. Комусь після такої ночі вдавалося зберегти пару на все життя.

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