Літнє сонцестояння 21 червня 2023 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Свято літнього сонцестояння широко святкується різними народами. У слов'ян свято відоме як Купала, у фінів-інгерманландців — Юганнус, у латишів — Ліго.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на літнє сонцестояння 21 червня 2023 року розповідає, що Левам слід працювати на результат, а Скорпіонам насолоджуватися тим, що вони мають.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на літнє сонцестояння 21 червня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператриця"

Замисліться над розвитком. У стосунках обирайте гідний варіант. А на роботі розпочніть новий проєкт.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Паж жезлів"

Додайте вогню. У стосунки додайте пристрасті. А на роботі - захищайте свої позиції.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте самі собі проблеми. У стосунках не ображайте другу половинку. На роботі знайдіть однодумців.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть образити, тому добряче захищайте своє серце. На роботі завжди зазирайте собі за спину. У стосунках очікуйте на випробування.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Королева кубків"

Працюйте на результат. Добре обмізкуйте ваші стосунки: і теперішні, і минулі. На роботі шукайте вірних друзів.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка мечів"

Не бійтеся робити перший крок. У стосунках зніміть полуду з очей, яка заважає вам рухатися. У робочих питаннях захищайте свої позиції.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Колісниця"

На роботі очікуйте на зміни. У стосунках варто більше рухатися, тому вирушайте на побачення. Дійте активніше у всіх сферах життя.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Зірка"

Насолоджуйтеся тим, що маєте. У стосунках не завдавайте болю другій половинці. На роботі сміливо дійте, попри виклики.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Час розпочинати щось нове. Сміливо дивіться вперед. На роботі уникайте моральних викликів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка кубків"

Повертайтеся до вашого минулого, мов до джерела сили. У стосунках не варто забувати про друзів. На роботі шукайте вірних колег.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка жезлів"

Потрібно перемагати. У стосунках наважтеся на щось більше. А на роботі варто рухатися вперед, попри страхи.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Місяць"

Працюйте зі страхами та комплексами. На роботі уникайте проблем. А в стосунках не приховуйте справжні почуття.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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