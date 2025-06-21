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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
2 хв

Літнє сонцестояння 2025: що категорично заборонено робити у цей особливий день

У день літнього сонцестояння варто уповільнитись, прислухатися до себе й природи — саме в тиші народжуються найкращі рішення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Літнє сонцестояння

Літнє сонцестояння / © ТСН

21 червня 2025 року настає літнє сонцестояння — найтриваліший день року в північній півкулі, коли Сонце сягає найвищої точки над горизонтом. Астрономічно — це початок літа, а в народному уявленні — особлива доба сили, оновлення та внутрішнього очищення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Цей день вважали порогом між світлом і темрявою: у природі — зростання змінюється на спад, у житті — час підбивати підсумки і зробити нові вибори. Але є речі, які категорично не варто робити, аби не втратити сприятливу енергію цього часу.

Що не можна робити 21 червня

  1. Конфліктувати та сваритися
    Будь-які суперечки в цей день вважаються енергетично небезпечними — вони можуть "закріпити" негатив у стосунках на тривалий час.

  2. Жалітися, нити та проклинати долю
    Це день сили думки. Все сказане у гнівливому тоні може "прилипнути" і далі формувати невдалі обставини.

  3. Робити серйозні хірургічні втручання (якщо не екстрено)
    Згідно з біоритмами, організм у цей день може бути вразливішим, а відновлення — повільнішим.

  4. Позичати або брати гроші в борг
    Вважалося, що таким чином можна “віддати” власну силу або накликати фінансову нестабільність на другу половину року.

  5. Залишатися цілий день у приміщенні
    Обмеження контакту з природою у день, коли вона в розквіті, — втрата можливості зарядитися її енергією.

  6. Різко змінювати роботу, місце проживання чи приймати імпульсивні рішення
    Краще використовувати цей день для роздумів і формування чітких планів, а не дій під впливом емоцій.

  7. Ігнорувати власні думки й інтуїцію
    Саме цього дня внутрішній голос може підказати щось важливе. Варто прислухатися.

Чому цей день вартий особливої уваги

Літнє сонцестояння — це не магія, а момент природної кульмінації: час, коли світло перемагає темряву, але лише на мить, аби потім поступитися її циклу. В народі його пов’язували з силою жіночої енергії, родючістю, натхненням та оновленням.

Це сприятливий період для:

  • підбивання підсумків першої половини року;

  • формування нових намірів;

  • роботи над внутрішнім балансом.

21 червня — це час ясності, сили та тиші. День, коли не варто метушитись або вступати в суперечки. Краще присвятити його внутрішньому діалогу, спостереженню за природою та м’яким планам на майбутнє.
Традиційна порада звучала просто: будь-яка дія має бути усвідомленою, бо енергія цього дня діє довго.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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