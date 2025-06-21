Літнє сонцестояння 2025: що категорично заборонено робити у цей особливий день

Літнє сонцестояння / © ТСН

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21 червня 2025 року настає літнє сонцестояння — найтриваліший день року в північній півкулі, коли Сонце сягає найвищої точки над горизонтом. Астрономічно — це початок літа, а в народному уявленні — особлива доба сили, оновлення та внутрішнього очищення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Цей день вважали порогом між світлом і темрявою: у природі — зростання змінюється на спад, у житті — час підбивати підсумки і зробити нові вибори. Але є речі, які категорично не варто робити, аби не втратити сприятливу енергію цього часу.

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Що не можна робити 21 червня

Конфліктувати та сваритися

Будь-які суперечки в цей день вважаються енергетично небезпечними — вони можуть "закріпити" негатив у стосунках на тривалий час. Жалітися, нити та проклинати долю

Це день сили думки. Все сказане у гнівливому тоні може "прилипнути" і далі формувати невдалі обставини. Робити серйозні хірургічні втручання (якщо не екстрено)

Згідно з біоритмами, організм у цей день може бути вразливішим, а відновлення — повільнішим. Позичати або брати гроші в борг

Вважалося, що таким чином можна “віддати” власну силу або накликати фінансову нестабільність на другу половину року. Залишатися цілий день у приміщенні

Обмеження контакту з природою у день, коли вона в розквіті, — втрата можливості зарядитися її енергією. Різко змінювати роботу, місце проживання чи приймати імпульсивні рішення

Краще використовувати цей день для роздумів і формування чітких планів, а не дій під впливом емоцій. Ігнорувати власні думки й інтуїцію

Саме цього дня внутрішній голос може підказати щось важливе. Варто прислухатися.

Чому цей день вартий особливої уваги

Літнє сонцестояння — це не магія, а момент природної кульмінації: час, коли світло перемагає темряву, але лише на мить, аби потім поступитися її циклу. В народі його пов’язували з силою жіночої енергії, родючістю, натхненням та оновленням.

Це сприятливий період для:

підбивання підсумків першої половини року;

формування нових намірів;

роботи над внутрішнім балансом.

21 червня — це час ясності, сили та тиші. День, коли не варто метушитись або вступати в суперечки. Краще присвятити його внутрішньому діалогу, спостереженню за природою та м’яким планам на майбутнє.

Традиційна порада звучала просто: будь-яка дія має бути усвідомленою, бо енергія цього дня діє довго.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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