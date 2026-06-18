Літнє сонцестояння 2026: 5 бажань, які варто загадати у найсильніший день року

Літнє сонцестояння 2026 / © ТСН.ua

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Літнє сонцестояння 21 червня вважають одним із найсильніших днів року — езотерики та прихильники давніх традицій переконані, що саме цього дня варто формулювати бажання, які можуть задати напрямок на найближчі місяці.

У багатьох культурах день літнього сонцестояння символізує максимум життєвої енергії, достатку, родючості та переходу до нового етапу. Саме тому люди використовували цей період для практик, спрямованих на зміни у важливих сферах життя.

1. Бажання про новий початок

Якщо ви давно хотіли щось змінити — роботу, спосіб життя, місце проживання або власні звички — день сонцестояння вважається сприятливим для формування наміру на оновлення.

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2. Бажання про кохання та стосунки

Наші предки вірили, що енергія Сонця посилює все, що пов’язано з почуттями. Саме тому цього дня часто загадували зустріч із партнером, гармонію в парі або зміцнення важливих зв’язків.

3. Бажання про фінансовий добробут

Літнє сонцестояння асоціювали з достатком і щедрістю природи. Багато людей використовують цей день, щоб сфокусуватися на цілях, пов’язаних із кар’єрою, новими можливостями чи стабільністю.

4. Бажання про здоров’я та відновлення

Це хороший момент, щоб поставити намір на фізичне й емоційне відновлення. День символізує накопичення сили, тому варто подумати про ресурс, якого вам бракує.

5. Бажання про особисту трансформацію

Сонцестояння вважають періодом переходу. Якщо є щось, що ви давно хочете відпустити — старі образи, страхи, невпевненість або виснажливі звички — саме зараз слушний час подумати про внутрішні зміни.

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Головне правило цього дня — формулювати бажання максимально конкретно, зосереджуючись не лише на результаті, а й на власних діях, які допоможуть до нього наблизитися.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які традиції та обряди здавна проводили українці в найдовший день року

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