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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
2 хв

Літнє сонцестояння 2026: які прикмети та забобони існують у найдовший день року

21 червня настане літнє сонцестояння — особливий астрономічний момент, коли день стає найдовшим, а ніч найкоротшою у році. Із цією датою у різних культурах, зокрема й в українській традиції, пов’язано безліч прикмет, повір’їв і забобонів, які передавалися поколіннями.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Літнє сонцестояння

Літнє сонцестояння / © ТСН

Літнє сонцестояння здавна вважали магічним днем сили, а наші предки вірили, що саме 21 червня можна привернути удачу, очиститися від негараздів або, навпаки, накликати біду, якщо порушити певні заборони.

У слов’янській традиції день літнього сонцестояння асоціювався з максимальною силою Сонця, природи та життєвої енергії. Саме тому люди уважно спостерігали за знаками природи й дотримувалися особливих правил.

Серед найпоширеніших прикмет існувало переконання: якщо зустріти світанок цього дня, людина отримає здоров’я та енергію на весь рік. Вважалося також, що ранкова роса 21 червня має цілющу силу — нею вмивалися для краси та захисту від хвороб.

Ще одна прикмета стосувалася погоди. Ясний сонячний день на літнє сонцестояння віщував добрий урожай і тепле літо. Якщо ж ішов дощ або небо було затягнуте хмарами, це могло означати несприятливий період для врожаю.

Особливе значення надавали снам у ніч перед сонцестоянням. Вірили, що сни можуть бути віщими й підказувати важливі події майбутнього.

Існували й певні забобони. Наприклад, цього дня не радили сваритися, лаятися чи бажати комусь зла — вважалося, що негативна енергія може повернутися до людини втричі сильніше.

Також заборонялося відмовляти в допомозі тим, хто її просить, адже це могло принести фінансові труднощі та невдачі. Наші предки вірили: чим більше добра зробиш у день сонцестояння, тим щедрішою буде доля.

Ще одне повір’я стосувалося води та вогню. Вважалося, що в цей день природні стихії набувають особливої сили, тому люди намагалися уникати необережного поводження з вогнем і не заходили далеко у водойми.

Сьогодні багато хто сприймає літнє сонцестояння як символ оновлення, внутрішньої гармонії та початку нового життєвого циклу, хоча давні прикмети й досі залишаються частиною народної культури.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які традиції та обряди здавна проводили українці в найдовший день року

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
162
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