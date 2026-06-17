Літнє сонцестояння 2026: які прикмети та забобони існують у найдовший день року

Літнє сонцестояння / © ТСН

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Літнє сонцестояння здавна вважали магічним днем сили, а наші предки вірили, що саме 21 червня можна привернути удачу, очиститися від негараздів або, навпаки, накликати біду, якщо порушити певні заборони.

У слов’янській традиції день літнього сонцестояння асоціювався з максимальною силою Сонця, природи та життєвої енергії. Саме тому люди уважно спостерігали за знаками природи й дотримувалися особливих правил.

Серед найпоширеніших прикмет існувало переконання: якщо зустріти світанок цього дня, людина отримає здоров’я та енергію на весь рік. Вважалося також, що ранкова роса 21 червня має цілющу силу — нею вмивалися для краси та захисту від хвороб.

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Ще одна прикмета стосувалася погоди. Ясний сонячний день на літнє сонцестояння віщував добрий урожай і тепле літо. Якщо ж ішов дощ або небо було затягнуте хмарами, це могло означати несприятливий період для врожаю.

Особливе значення надавали снам у ніч перед сонцестоянням. Вірили, що сни можуть бути віщими й підказувати важливі події майбутнього.

Існували й певні забобони. Наприклад, цього дня не радили сваритися, лаятися чи бажати комусь зла — вважалося, що негативна енергія може повернутися до людини втричі сильніше.

Також заборонялося відмовляти в допомозі тим, хто її просить, адже це могло принести фінансові труднощі та невдачі. Наші предки вірили: чим більше добра зробиш у день сонцестояння, тим щедрішою буде доля.

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Ще одне повір’я стосувалося води та вогню. Вважалося, що в цей день природні стихії набувають особливої сили, тому люди намагалися уникати необережного поводження з вогнем і не заходили далеко у водойми.

Сьогодні багато хто сприймає літнє сонцестояння як символ оновлення, внутрішньої гармонії та початку нового життєвого циклу, хоча давні прикмети й досі залишаються частиною народної культури.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які традиції та обряди здавна проводили українці в найдовший день року

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