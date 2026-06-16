Літнє сонцестояння 2026: які традиції та обряди здавна проводили українці в найдовший день року

Літнє сонцестояння / © ТСН

Реклама

Літнє сонцестояння, яке цьогоріч припадає на 21 червня, вважається однією з наймістичніших дат року — з ним пов’язано чимало давніх українських традицій, обрядів і вірувань.

Літнє сонцестояння настає у момент, коли вісь Землі максимально нахилена до Сонця, через що Північна півкуля отримує найбільшу кількість сонячного світла. Після цього світловий день поступово починає скорочуватися, наближаючи осінь.

Ще з дохристиянських часів слов’яни вважали цей період часом максимальної сили сонячної енергії. Наші предки вірили, що саме в день сонцестояння природа досягає піку своєї могутності, а тому проводили різноманітні ритуали для залучення здоров’я, добробуту та кохання.

Реклама

Однією з найвідоміших традицій були великі святкові багаття. Люди збиралися громадами, співали обрядових пісень і стрибали через вогонь. Вважалося, що полум’я очищує від негативу, хвороб і нещасть. Закохані стрибали через багаття разом — якщо руки не роз’єднувалися, це вважали добрим знаком для майбутнього союзу.

Ще одним важливим елементом були обряди з водою. Молодь купалася у річках та озерах, адже вірили, що вода цього дня набуває цілющої сили. Дівчата плели вінки з польових квітів і трав, пускаючи їх по воді, щоб дізнатися про майбутнє кохання.

Особливого значення набували й трави. Вважалося, що рослини, зібрані у період сонцестояння, мають найсильніші лікувальні властивості. Саме тому знахарі та травниці вирушали збирати звіробій, полин, ромашку, м’яту та інші цілющі рослини.

У сучасному світі літнє сонцестояння часто сприймають як символ оновлення, перезавантаження та нагоду побути ближче до природи. Багато людей цього дня практикують медитації, ведуть щоденники намірів або просто зустрічають світанок як символ нового етапу.

Реклама

Попри зміну епох, ця дата й досі зберігає особливу атмосферу — нагадуючи про давній зв’язок людини із Сонцем, землею та природними циклами.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів