Літнє сонцестояння 2026: що варто зробити 21 червня і яких дій краще уникати

Літнє сонцестояння / © ТСН

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Літнє сонцестояння здавна вважали днем сили й оновлення — наші предки вірили, що саме 21 червня можна залучити удачу, очиститися від негативу та закласти наміри на майбутнє, але деяких дій цього дня краще уникати.

У багатьох культурах день літнього сонцестояння асоціювали із завершенням одного природного циклу та початком нового. Саме тому цей день вважали сприятливим для внутрішніх змін, очищення та роботи з намірами.

Що варто робити у день літнього сонцестояння

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Передусім рекомендують зустріти світанок. Вважається, що ранкове сонце цього дня дарує енергію, внутрішню силу та допомагає налаштуватися на позитивні зміни.

Корисно провести час на природі — у лісі, парку, біля води або хоча б просто прогулятися на свіжому повітрі. Наші предки вірили, що цього дня людина особливо сильно відчуває зв’язок із природою.

Також радять завершити старі справи, позбутися непотрібних речей удома та символічно очистити простір. День вважають сприятливим для планування майбутнього, постановки нових цілей і початку позитивних змін.

Доброю традицією вважається подякувати близьким, зробити добру справу або допомогти комусь безкорисливо — це символізує відкритість до достатку та гармонії.

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Що не рекомендують робити 21 червня

За народними віруваннями, у день сонцестояння не варто конфліктувати, сваритися або з’ясовувати стосунки. Вважалося, що негативні емоції цього дня можуть надовго затягнутися у життя людини.

Не радили також піддаватися сумним думкам, жалітися на життя чи концентруватися на невдачах. День вважається енергетично сильним, тому внутрішній стан, за повір’ями, може задавати настрій на тривалий період.

Наші предки також уникали лінощів та бездіяльності. Вірили, що якщо провести день пасивно, наступні місяці можуть пройти без розвитку й важливих досягнень.

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Окремо застерігали від необережного поводження з вогнем та водою, адже цим стихіям у період сонцестояння приписували особливу силу.

Сьогодні багато людей сприймають літнє сонцестояння як нагоду зупинитися, підбити підсумки та налаштуватися на новий етап, навіть якщо не дотримуються давніх ритуалів.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які традиції та обряди здавна проводили українці в найдовший день року

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