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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
2 хв

Літнє сонцестояння 21 червня 2025: як використати найпотужніший день року на свою користь

Літнє сонцестояння — це астрономічне явище, коли Сонце досягає найвищої точки на небі в північній півкулі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Літнє сонцестояння

Літнє сонцестояння / © ТСН

21 червня 2025 року українці зустрінуть особливий день — літнє сонцестояння, тобто момент, коли Сонце перебуває в найвищій точці неба, а день триває найдовше. Це не лише природне явище, а й символічна точка сили, яку здавна пов’язували з родючістю, оновленням та енергією життя.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що відбувається в день сонцестояння?

У північній півкулі Сонце досягає кульмінації — у 2025 році це станеться о 12:42 за київським часом. У цей день ніч буде найкоротшою, а світла частина доби — найдовшою. Астрономічно це початок астрономічного літа, а енергетично — пік світлової сили.

Традиції: що раніше робили в Україні

У давнину цей день і ніч мали велике значення. Народні традиції зберегли елементи язичницьких вірувань:

  • Збір трав – вважалося, що саме 21 червня вони набувають найвищої цілющої сили.

  • Стрибки через вогонь – очищувальний ритуал, покликаний зняти втому, хвороби, тривоги.

  • Купання у водоймах – символізувало оновлення тіла й духу.

  • Ранкове вмивання росою – обряд на красу та здоров’я.

Що варто зробити 21 червня 2025 року

Аби максимально використати енергетику сонцестояння, фахівці з народної культури та психологи радять:

  • Почати день із прогулянки на світанку – свіже повітря та перші промені Сонця сприяють гарному самопочуттю.

  • Зробити прибирання – у домі, на робочому місці або в думках. Чистота простору допомагає налаштуватись на новий етап.

  • Записати цілі чи бажання – це день сили, коли думки особливо формують майбутнє.

  • Виконати практики вдячності – навіть короткий запис того, за що варто подякувати, допомагає переосмислити життя.

  • Провести час на природі – прогулянка босоніж, відпочинок біля води або в полі позитивно впливають на емоційний стан.

  • Вечір провести спокійно – без метушні, можливо, в колі близьких, з легкою їжею та теплом вогню чи свічок.

Символічне завершення першої половини року

Літнє сонцестояння — це не лише природна межа. Це можливість переосмислити, де перебуваємо в житті, чого досягли, що хочемо залишити, а що – впустити. З давніх-давен цей день вважали слушним для початку нового циклу – з ясним розумом і відкритим серцем.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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