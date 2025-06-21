Літнє сонцестояння 21 червня 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Літнє сонцестояння / © ТСН

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на літнє сонцестояння 21 червня 2025 року розповідає, що Водоліям варто відкрити своє серце, Левам треба розслабитися.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на літнє сонцестояння 21 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператриця"

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Ваші починання будуть успішними. Насолоджуйтеся плодами стосунків. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Отримайте винагороду за свою діяльність. У стосунках сподівайтеся на приємні сюрпризи. А на роботі, можливо, отримаєте премію.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар жезлів"

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Сміливо рухайтеся до обраної мети. У стосунках не ображайте другу половинку. У робочих викликах продемонструйте силу.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Маг"

Збалансуйте свої сили та можливості. У любові урівноважте почуття та розум. На роботі покажіть професіоналізм.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка кубків"

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Влаштуйте вечірку. У стосунках вирушайте разом на побачення. А на роботі час від часу влаштовуйте маленькі гулянки.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Смерть"

Зміни - лише на користь. У любові все може кардинально змінитися. У русі кар'єрними сходами теж не варто дивуватися змінам.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж жезлів"

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Продемонструйте внутрішній вогонь. У стосунках додайте пристрасті. А на роботі час показати силу.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте на своє благо. У стосунках оберіть ціль, до якої варто прагнути. На роботі саме чесна праця принесе цінні плоди.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Туз пентаклів"

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Справи покращуються. У любовних перипетіях вас чекає успіх. У роботі проблеми розв'яжуться самі собою.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Помірність"

Зважте все, що маєте. У стосунках не переливайте з пустого в порожнє. На роботі не варто хвилюватися.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева кубків"

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Відкрийте своє серце. У любові рухайтеся назустріч одне одному. На роботі прислухайтеся до голосу серця.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Повішений"

Все зміниться. У коханні змініть свою тактику. У русі кар'єрними сходами не оступіться.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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