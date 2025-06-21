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Літнє сонцестояння 21 червня 2025 року: популярні прикмети і забобони
У день літнього сонцестояння 21 червня 2025 року стародавні прикмети та забобони оживають, нагадуючи про силу природи й тонку межу між світами.
21 червня 2025 року — день літнього сонцестояння, коли Сонце сягає вершини неба, даруючи найдовший день і найкоротшу ніч у році. Ця дата здавна викликала особливу трепетність і шану — її боялись і чекали водночас. Українці вірили: у цей день природа розкриває таємниці, а людські думки мають силу формувати долю.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Містичні прикмети дня
Роса на сонцестояння — цілюща
Якщо зранку зібрати росу й вмитися — буде краса, здоров’я та щастя на весь рік.
Сон у ніч на 21 червня — віщий
Те, що присниться в цю ніч, може вказати на важливі зміни або підказати вихід із ситуації.
Сонце в цей день не можна зустрічати зі злими думками
Вірили: як подивишся на світанок — таким і буде настрій наступних місяців.
Птах, що пролітає над головою на світанку, — вістун майбутнього
Якщо це ластівка чи лелека — чекай доброї новини. Ворон — застереження.
Якщо в день сонцестояння загадати бажання біля води — воно збудеться
Особливо, якщо подумки “віддати” його воді, кинувши у річку квітку чи листочок.
Популярні забобони
Не можна сваритись і згадувати зло — це “запечатує” негатив на рік.
Не варто різати волосся чи нігті — вважалося, що можна “обрізати” власну енергію.
Не можна залишати відкритими дзеркала на ніч — особливо в ніч сонцестояння, коли “тонка межа” між світами.
Не варто позичати гроші — разом з ними йде фінансова вдача.
Навіть у XXI столітті люди інтуїтивно відчувають силу природи в такі дні. Літнє сонцестояння — це не лише астрономія, а й глибокий символ оновлення, світла, гармонії. А прикмети — це, по суті, закодована пам’ять поколінь про зв’язок людини з природним ритмом.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.