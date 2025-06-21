Літнє сонцестояння 21 червня 2025 року: популярні прикмети і забобони

Літнє сонцестояння / © ТСН.ua

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21 червня 2025 року — день літнього сонцестояння, коли Сонце сягає вершини неба, даруючи найдовший день і найкоротшу ніч у році. Ця дата здавна викликала особливу трепетність і шану — її боялись і чекали водночас. Українці вірили: у цей день природа розкриває таємниці, а людські думки мають силу формувати долю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Містичні прикмети дня

Роса на сонцестояння — цілюща

Якщо зранку зібрати росу й вмитися — буде краса, здоров’я та щастя на весь рік. Сон у ніч на 21 червня — віщий

Те, що присниться в цю ніч, може вказати на важливі зміни або підказати вихід із ситуації. Сонце в цей день не можна зустрічати зі злими думками

Вірили: як подивишся на світанок — таким і буде настрій наступних місяців. Птах, що пролітає над головою на світанку, — вістун майбутнього

Якщо це ластівка чи лелека — чекай доброї новини. Ворон — застереження. Якщо в день сонцестояння загадати бажання біля води — воно збудеться

Особливо, якщо подумки “віддати” його воді, кинувши у річку квітку чи листочок.

Популярні забобони

Не можна сваритись і згадувати зло — це “запечатує” негатив на рік.

Не варто різати волосся чи нігті — вважалося, що можна “обрізати” власну енергію.

Не можна залишати відкритими дзеркала на ніч — особливо в ніч сонцестояння, коли “тонка межа” між світами.

Не варто позичати гроші — разом з ними йде фінансова вдача.

Навіть у XXI столітті люди інтуїтивно відчувають силу природи в такі дні. Літнє сонцестояння — це не лише астрономія, а й глибокий символ оновлення, світла, гармонії. А прикмети — це, по суті, закодована пам’ять поколінь про зв’язок людини з природним ритмом.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.