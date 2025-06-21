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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
687
Час на прочитання
2 хв

Літнє сонцестояння 21 червня 2025 року: популярні прикмети і забобони

У день літнього сонцестояння 21 червня 2025 року стародавні прикмети та забобони оживають, нагадуючи про силу природи й тонку межу між світами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Літнє сонцестояння

Літнє сонцестояння / © ТСН.ua

21 червня 2025 року — день літнього сонцестояння, коли Сонце сягає вершини неба, даруючи найдовший день і найкоротшу ніч у році. Ця дата здавна викликала особливу трепетність і шану — її боялись і чекали водночас. Українці вірили: у цей день природа розкриває таємниці, а людські думки мають силу формувати долю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Містичні прикмети дня

  1. Роса на сонцестояння — цілюща
    Якщо зранку зібрати росу й вмитися — буде краса, здоров’я та щастя на весь рік.

  2. Сон у ніч на 21 червня — віщий
    Те, що присниться в цю ніч, може вказати на важливі зміни або підказати вихід із ситуації.

  3. Сонце в цей день не можна зустрічати зі злими думками
    Вірили: як подивишся на світанок — таким і буде настрій наступних місяців.

  4. Птах, що пролітає над головою на світанку, — вістун майбутнього
    Якщо це ластівка чи лелека — чекай доброї новини. Ворон — застереження.

  5. Якщо в день сонцестояння загадати бажання біля води — воно збудеться
    Особливо, якщо подумки “віддати” його воді, кинувши у річку квітку чи листочок.

Популярні забобони

  • Не можна сваритись і згадувати зло — це “запечатує” негатив на рік.

  • Не варто різати волосся чи нігті — вважалося, що можна “обрізати” власну енергію.

  • Не можна залишати відкритими дзеркала на ніч — особливо в ніч сонцестояння, коли “тонка межа” між світами.

  • Не варто позичати гроші — разом з ними йде фінансова вдача.

Навіть у XXI столітті люди інтуїтивно відчувають силу природи в такі дні. Літнє сонцестояння — це не лише астрономія, а й глибокий символ оновлення, світла, гармонії. А прикмети — це, по суті, закодована пам’ять поколінь про зв’язок людини з природним ритмом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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