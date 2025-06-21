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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
2 хв

Літнє сонцестояння 21 червня 2025 року: три медитації для гармонії, оновлення та внутрішнього світла

У день літнього сонцестояння 21 червня 2025 року медитації допоможуть очистити думки, наповнитися енергією Сонця та закласти внутрішні наміри на майбутнє.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Медитація

Медитація

21 червня 2025 року літнє сонцестояння — день, коли Сонце сягає свого піка, освітлюючи землю найдовше в році. У цей момент світла й сили варто зупинитися, налаштуватися на власний ритм і почути себе. Медитація в день сонцестояння — не просто практика, а спосіб з’єднатися з природою, своїм внутрішнім світом і оновити життєву енергію.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Підготували для вас три прості, але глибокі медитації, які варто спробувати цього дня:

Медитація на світанку — «Світло в мені»

Час: світанок або перша година після сходу Сонця
Що робити: сісти обличчям до Сонця, закрити очі, уявити, як світло наповнює тіло зсередини — від маківки до п’ят. Варто відчути внутрішнє тепло, підживити тіло й дух, налаштуватись на гармонійний день. Ця практика наповнює спокоєм і впевненістю.

Медитація вогню — «Спалити зайве»

Час: вечір, ближче до заходу
Що робити: запалити свічку або сидіти біля вогню. Дивитись на полум’я і подумки “відпускати” страхи, образи, тривоги. Уявити, як вони згорають. Ця медитація потрібна для емоційного очищення. Медитація допомагає позбутись внутрішнього баласту, що заважає рухатись далі.

Медитація біля води — «Шлях бажання»

Час: будь-який спокійний момент дня
Що робити: сісти біля водойми (або включити звуки води). Сконцентруватись на одному бажанні й уявити, як воно “пливе” до реалізації разом з течією. Слід спрямувати думки у позитивне річище, активізувати намір. Це медитація віри в своє і здатності до дії.

У день літнього сонцестояння все сприяє внутрішній гармонії — світло, природа, ритм Землі. Медитації цього дня допомагають заземлитися, очиститися і підживити себе на наступні пів року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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