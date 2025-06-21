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- Астрологія
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Літнє сонцестояння 21 червня 2025 року: три потужні ритуали для гармонії, сили й оновлення
Ці три ритуали на літнє сонцестояння допомагають не лише відчути зв’язок із природою та предками, а й налаштувати себе на гармонійний та свідомий шлях у другій половині року.
21 червня 2025 року — момент, коли Сонце перебуває на піку своєї сили. У цей день відзначається літнє сонцестояння — найтриваліший світлий день року, що споконвіку вважався часом духовного оновлення та життєвої енергії. Наші предки використовували цей день для особливих обрядів, які очищали, надихали і заряджали на успіх.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Ось три найсильніші ритуали, які можна провести цього дня:
1. Очищення через вогонь
Що робити:
Увечері 21 червня запалити свічку або маленьке вогнище (за можливості — на відкритому повітрі). Подумки “скинути” у вогонь усе, що більше не потрібно: страхи, образи, тривоги. Можна написати їх на аркуші й спалити, подякувавши за досвід.
Вогонь у традиційній культурі — символ очищення й оновлення. Він “спалює” старе, щоб дати місце новому.
Ранкове вмивання росою або трав’яною водою
Що робити:
До сходу сонця вмитися чистою водою або росою з трав (м’ята, ромашка, звіробій). Можна додати ці трави у воду, настояти й використовувати як обрядове вмивання.
Такий ритуал надає сил, свіжості, очищує думки й тіло. Вважається, що вода зібрана в цей день несе енергію Сонця.
3. Запис намірів
Що робити:
На світанку або в перші години після полудня записати на аркуші 3–5 бажань або цілей на другу половину року. Уявити, як вони здійснюються, і зберегти цей аркуш у затишному місці.
Сонцестояння — момент сили думки. Намір, виражений у цей день, має особливу вагу і здатність матеріалізуватись.
Літнє сонцестояння — це не тільки астрономічне явище, а й можливість перезавантажити внутрішній стан, позбутись зайвого і з новими намірами увійти в другу половину року. Три прості, але символічні ритуали можуть стати гармонійним стартом для змін — у тілі, серці та житті.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.