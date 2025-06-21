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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
2 хв

Літнє сонцестояння 21 червня 2025 року: три ритуали для енергії, кохання і здійснення бажань

У день літнього сонцестояння 21 червня 2025 року варто провести прості ритуали, що допоможуть відновити енергію, зміцнити почуття та наблизити бажане.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Літнє сонцестояння

Літнє сонцестояння / © ТСН.ua

21 червня 2025 року, у найсвітліший день року, настає літнє сонцестояння — особлива астрономічна й енергетична подія. Це момент піка сили Сонця, ідеальний для перезавантаження, відкриття серця та залучення бажаного в життя. У давнину цей день вважався магічним, і недарма: правильно проведені ритуали могли змінити долю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Ось три символічні ритуали, які можна провести цього дня:

1. Ритуал для відновлення енергії та сили

Що потрібно:
Невелике вогнище або свічка, листок паперу, тиша.

Що робити:
Записати все, що виснажує — образи, страхи, нав'язливі думки. Спалити цей листок у вогні зі словами вдячності за досвід і з проханням про оновлення.

Вогонь очищує і “перепрошиває” енергетику. Цей ритуал допомагає звільнитись від внутрішніх блоків та відновити життєву силу.

2. Ритуал для кохання та гармонії в стосунках

Що потрібно:
Дві свічки (або віночки), червона стрічка, природне місце (сад, річка, галявина).

Що робити:
Запалити свічки (або зв'язати віночки стрічкою) і сказати слова побажань — для себе чи пари. Якщо є партнер — провести ритуал разом, дивлячись одне одному в очі.

У день сонцестояння енергії єдності посилюються. Це сприяє зміцненню зв’язків або відкриттю серця для нових почуттів.

3. Ритуал для здійснення бажання

Що потрібно:
Аркуш паперу, квітка або трава, вода (річка, струмок або миска з водою).

Що робити:
Написати одне-єдине бажання, загорнути його в квітку або обмотати травою й пустити у воду. Попросити природу допомогти в його здійсненні.

Вода — провідник намірів, а в день сонцестояння вона “чує” особливо чітко. Цей ритуал дозволяє направити бажання у всесвіт.

Літнє сонцестояння — це можливість не просто побути на природі, а взаємодіяти з нею, відчути себе частиною більшого та наважитися на зміни, яких так хочеться.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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