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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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6
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Літнє сонцестояння 21 червня 2025 року: українські традиції, звичаї та магія найдовшого дня

У день літнього сонцестояння українці здавна влаштовували обрядові дійства з вогнем, водою та травами, вірячи, що ці стихії очищають, захищають і приносять добробут.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Літнє сонцестояння

Літнє сонцестояння / © ТСН.ua

21 червня 2025 року — не просто звичайний день календаря. Це — літнє сонцестояння, коли день досягає максимальної тривалості, а ніч стає найкоротшою в році. Для предків українців ця дата мала сакральне значення. Це був час сонця, родючості, сили та оновлення. І саме тоді традиції оживали особливо яскраво.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Основні звичаї українського сонцестояння

  1. Запалювання вогнищ
    Символ очищення, захисту й зв’язку з небом. Через полум’я стрибали парами, тримаючись за руки — вірили, що це з'єднує душі та оберігає від злих сил.

  2. Плетіння вінків
    Дівчата плели віночки з польових квітів, ворожили на кохання та долю. Потім пускали вінки на воду — якщо пливе прямо, щаслива дорога попереду.

  3. Збір цілющих трав
    Вважалося, що саме в цей день рослини набувають особливої сили. Збирали звіробій, чебрець, м’яту, полин. Трави сушили для оберегів або лікувальних настоїв.

  4. Ранкове вмивання росою
    У день сонцестояння перед світанком дівчата вмивались росою — на красу, молодість і здоров’я.

  5. Обряди очищення водою
    Купання у річках або обливання водою символізували звільнення від хвороб, смутку та всього зайвого.

Символіка сонцестояння в українській традиції

Це був день гармонії між небом і землею, чоловічим і жіночим началом, світлом і темрявою. Пізні літнє сонцестояння фактично замінили святом Івана Купала, але сонцестояння мало власну потужну енергетику — початок літа, зрілості природи, спалаху життя.

Як святкувати сьогодні з повагою до традицій

  • Провести час на природі, серед трав, дерев, води.

  • Влаштувати невеличке домашнє вогнище (або запалити свічку).

  • Зібрати сезонні трави, приготувати з них чай.

  • Відчути вдячність за світло, тепло і життя.

  • Усвідомлено відпустити те, що більше не служить — думки, страхи, образи.

Літнє сонцестояння — це не просто дата. Це момент, коли варто зупинитись, побачити красу навколо й у собі, та зробити крок до нової половини року — з внутрішнім світлом і спокоєм.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

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