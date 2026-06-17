Літнє сонцестояння і Івана Купала: чи пов’язані ці свята насправді та чому їх часто плутають

Літнє сонцестояння / © ТСН.ua

Реклама

Літнє сонцестояння і свято Івана Купала часто сприймають як одну подію, однак історично це різні дати — хоча обидва свята мають спільне коріння у давніх язичницьких традиціях, пов’язаних із культом Сонця, вогню та природи.

Літнє сонцестояння — це астрономічне явище, яке відбувається щороку приблизно 20–21 червня, коли Сонце підіймається найвище над горизонтом, а день стає найдовшим у році. Для давніх слов’ян цей період означав вершину сили природи, родючості та сонячної енергії.

Саме навколо дня сонцестояння у дохристиянські часи існували обрядові святкування, присвячені Сонцю, воді, очищенню та майбутньому врожаю. Люди розпалювали великі багаття, співали обрядові пісні, водили хороводи та виконували ритуали, які символізували оновлення життя.

Реклама

Після поширення християнства церква намагалася інтегрувати популярні народні традиції у новий релігійний календар. Саме так язичницькі святкування, прив’язані до сонцестояння, поступово поєднали зі днем народження святого Іван Хреститель, яке почали відзначати як свято Івана Купала.

Раніше дата Купала припадала на 24 червня за юліанським календарем — значно ближче до літнього сонцестояння. Однак після календарних змін та переходу на нові церковні дати святкування змістилося.

Попри це, основні символи залишилися однаковими. І літнє сонцестояння, і Купальська ніч пов’язані з очищенням через вогонь, обрядами біля води, плетінням вінків, пошуком гармонії, вшануванням природи та вірою в особливу силу цього періоду.

Сьогодні літнє сонцестояння частіше сприймають як астрономічну або езотеричну дату, тоді як Івана Купала залишається частиною народної культури й фольклорної традиції.

Реклама

Тож хоча це не одне й те саме свято, їх справді поєднує спільне давнє коріння, яке сягає ще дохристиянських часів.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів