ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
2 хв

Літо великих змін і нових шансів: прогноз за оракулом Ленорман на літо 2026 року

Літо 2026 року стане періодом руху, важливих рішень і несподіваних поворотів — для багатьох це буде час завершення старого етапу і початку нового.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Літо проходить під впливом карт Корабель — Сонце — Зірки.
Це одна з найсильніших комбінацій для руху вперед, нових перспектив і внутрішнього оновлення.

Загальна енергія літа

Після тривалого періоду напруги з’явиться більше ясності.
Для багатьох це буде літо:
— змін
— поїздок
— нових знайомств
— рішень, які давно відкладалися

Життя почне рухатися швидше.

Червень 2026

Карти місяця: Вершник — Клевер — Сад

Червень принесе багато новин, контактів і несподіваних можливостей.
Можливі важливі знайомства, поїздки або пропозиції.

Це місяць активності і швидких змін.

Головне — не боятися виходити у світ і пробувати нове.

Липень 2026

Карти місяця: Місяць — Розвилка — Коса

Липень буде емоційнішим і складнішим.

Можливі:
— різкі рішення
— зміна планів
— завершення того, що давно втратило сенс

Доведеться обирати напрям і відмовлятися від зайвого.

Але саме ці зміни звільнять місце для нового.

Серпень 2026

Карти місяця: Сонце — Букет — Якір

Серпень принесе стабілізацію і результат.

Після непростих рішень липня ситуація почне вирівнюватися.
З’явиться більше радості, ясності і впевненості.

Для багатьох це буде місяць:
— приємних подій
— відновлення ресурсу
— успіху у важливих справах

Робота і фінанси

Літо відкриє нові можливості для розвитку.

Можливі:
— зміна роботи або напрямку
— нові проєкти
— поява людей, які вплинуть на кар’єру

Особливо важливими будуть контакти і готовність адаптуватися.

Стосунки

Літо принесе багато емоційних змін.

Для когось це:
— нові знайомства
— перехід на новий рівень у стосунках
— завершення старих історій

Це період чесності із собою і своїми почуттями.

Психологічний стан

Початок літа — активний і динамічний.
Середина — емоційно складніша.
Кінець літа — стабільніший і спокійніший.

Загалом це літо внутрішнього дорослішання і переосмислення.

Порада від Ленорман

Не тримайтеся за старе лише через страх змін.
Саме рух уперед стане головною темою цього літа.

Літо 2026 року — це період, коли життя почне змінювати напрям.

І для багатьох саме ці місяці стануть початком нового етапу.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
199
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie