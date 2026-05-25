Любовний гороскоп на 25 травня: кому зірки обіцяють пристрасть, а кому важливу розмову

Астролог відповіли, кому зірки обіцяють пристрасть, а кому — важливу розмову в понеділок 25 травня.

Про це йдеться у любовному астрологічному гороскопі на перший день травневого тижня.

Овен (21 березня-19 квітня)

У любовному житті можливі несподівані повороти. Не бійтеся нових емоцій, але дослухайтеся до власних почуттів.

Телець (20 квітня-20 травня)

Терпіння принесе результат. Сьогодні може зміцнитися важливий зв’язок або з’явитися нова симпатія.

Близнюки (21 травня-20 червня)

Відверта розмова здатна змінити багато. Спілкування допоможе зміцнити стосунки або відкрити нові романтичні перспективи.

Рак (21 червня-22 липня)

Емоції сьогодні будуть особливо сильними. Проведіть більше часу з партнером і спробуйте глибше зрозуміти одне одного.

Лев (23 липня-22 серпня)

Ваш шарм привертатиме увагу. Це хороший день, щоб відкрито говорити про свої почуття та бажання.

Діва (23 серпня-22 вересня)

Невеликі прояви турботи матимуть велике значення. Простий жест уваги може помітно покращити стосунки.

Терези (23 вересня-22 жовтня)

Гармонія стане головною темою дня. Намагайтеся уникати конфліктів і шукати баланс у спілкуванні.

Скорпіон (23 жовтня-21 листопада)

Пристрасть та емоційні розмови можуть вивести ваші стосунки на новий рівень.

Стрілець (22 листопада-21 грудня)

Нові враження підуть на користь вашій парі. Спільна пригода або подорож допоможуть зміцнити зв’язок.

Козоріг (22 грудня-19 січня)

Сьогодні важливо проявити надійність і відповідальність у стосунках. Це допоможе закласти міцний фундамент на майбутнє.

Водолій (20 січня-18 лютого)

Прагнення до свободи може посилитися. Спробуйте знайти баланс між власними потребами та бажаннями партнера.

Риби (19 лютого-20 березня)

День буде сповнений емпатії та взаєморозуміння. Ви можете відчути особливу близькість із коханою людиною.

Зірки лише підказують напрямок, але остаточний вибір завжди залишається за вами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

