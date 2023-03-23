Лукашенко здасть Путіна МКС за першої можливості — прогноз тарологині

Побутує думка про те, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) починає полювання і після Путіна черга дійде до військового керівництва Росії – Шойгу, Герасимова, Суровікіна та інших.

Білорусь також є співучасницею Росії у війні. Чи прийде Лукашенкові така ж звістка, як і Путіну, в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла тарологиня Людмила Хомутовська.

"Щось подібне буде. Але Лукашенко домовляється на всі боки. Він більший дипломат, ніж Путін. Зараз тривають перемовини та різні домовленості, щоб цього не сталося. Лукашенко може видати Путіна МКС, щоб зберегти власну шкуру. За нагоди він точно це зробить", – зазначила Хомутовська.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна

Раніше відома українська тарологиня Ірина Клевер розповіла, коли Маріуполь і Мелітополь повернуться під синьо-жовтий прапор. Також вона поділилася прогнозом, коли почнеться контрнаступ ЗСУ.

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