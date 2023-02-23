Маг зробив прогноз війни на березень: "Буде судний день для ворога"

Ситуація на війні в Україні у березні 2023 року буде напружена, розповів маг і півфіналіст "Битви екстрасенсів" Роман Шептицький, який зробив таро-розклад.

Екстрасенс попередив, що перша половина березня мине в очікуванні постачань зброї, і ворог спробує це використовувати у своїх цілях.

"Навесні у них нібито починається останній акт гострого наступального потенціалу. Буде більше дезінформації, залякувань, сатанистських спокус, переманювань, брехні. Ворог розраховує на те, що він нас виснажить, але він дуже сильно помиляється", – розповів Шептицький.

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Він попередив про небезпеку в період від 23 до 25 лютого, коли Росія може влаштували масовані ракетні атаки до річниці повномасштабного вторгнення. Маг наголосив, що для українців головне – вистояти в цей період.

"Потім перша половина березня ще йде такою, ніби у них (окупантів – ред.) буде якась перевага. Це складно назвати перевагою, це просто буде той час, коли ми ще будемо очікувати допомоги. Вони будуть максимально намагатися цим скористатися", – прогнозує екстрасенс.

Він запевнив, що "у березні буде судний день для ворога".

"Продовжиться звільнення території України до кордонів 1991 року. По картах я можу сказати, що починаючи від 13-15-20 березня енергія для контрнаступальних дій буде дуже хороша. Я б навіть сказав, що додаткова активізація може бути з 11 березня", – розповів Шептицький.

Нагадаємо, астролог Влад Росс спрогнозував, що у березні українські військові почнуть контрнаступ на всіх напрямках, і 2023 року територія України може бути зачищена від ворога.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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