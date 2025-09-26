Марс і Ліліт у Скорпіоні від 22 вересня до 4 листопада 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Марс / © ТСН.ua

Марс — планета дії, енергії та боротьби — у Скорпіоні перебуває у своїй силі. Його енергія стає глибокою, стратегічною, здатною на великі зміни. Люди відчувають сильні емоції, прагнення до контролю, ревнощів або навіть маніпуляцій.

Натомість Ліліт, або Чорна Місяць, символізує тіньові сторони особистості — наші потаємні страхи, бажання й те, що ми приховуємо від інших. Її рух через Скорпіона пробуджує архетипні теми влади, сексуальності, втрати, внутрішньої сили.

Коли Марс і Ліліт з’єднуються в одному знаку, це створює вибухову комбінацію пристрасті, боротьби та очищення. У цей час світ ніби примушує нас зустрітися з власною тінню, визнати приховані мотиви, позбутися токсичних зв’язків і страхів.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Головні риси періоду

Підвищена емоційна напруга. Люди можуть реагувати імпульсивніше, ніж зазвичай.

Загострення тем ревнощів, контролю, боротьби за владу. Особливо у стосунках чи на роботі.

Сильна інтуїція. Скорпіон підсилює здатність відчувати правду та бачити суть речей.

Можливість глибокої трансформації. Якщо не тікати від тіні, можна звільнитися від давніх страхів і відродитися.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен. Може відчути потребу боротися за справедливість або глибше усвідомити власні страхи. Уникайте агресії — дійте стратегічно.

Телець. Період випробовує стосунки. Ревнощі, довіра та чесність стануть головними темами.

Близнята. Зміни у роботі чи здоров’ї. Можливе внутрішнє очищення через усвідомлення старих звичок.

Рак. У центрі уваги — кохання та творчість. Пристрасть може спалахнути, але не втрачайте контроль.

Лев. Час трансформації у родині. Старі емоційні рани можуть знову нагадати про себе — зціліть їх.

Діва. Мислення стає глибшим, слова — гострішими. Варто зважати на те, що говорите.

Терези. Можливі фінансові зміни, підвищення або витрати. Варто переоцінити свої цінності.

Скорпіон. Найінтенсивніший період року. Ви на межі оновлення — стара шкіра злітає, щоб народилася нова сила.

Стрілець. Можливе внутрішнє перегорання або криза сенсу. Дозвольте собі відпочинок і медитацію.

Козоріг. Напруга у професійній сфері, але й великі шанси на прорив. Не грайте у «владу» — дійте мудро.

Водолій. Може загостритись потреба у свободі. Але саме глибокі зміни приведуть до справжнього оновлення.

Риби. Мандри, філософія, духовні пошуки. Можливе прозріння або переосмислення віри.

Період із 22 вересня до 4 листопада 2025 року — це не час поверхових дій. Він вимагає чесності із собою, прийняття власної тіні та сміливості діяти зсередини, а не зі страху. Найголовніше — трансформувати енергію конфлікту на енергію сили, творчості та оновлення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

