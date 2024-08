Марс приховує запаси рідкої води, що можуть покрити планету

Під поверхнею Марса виявлено багато рідкої води, яка може покрити планету шаром заввишки 1,6 км. Вчені вважають, що в надрах Червоної планети міститься більше води, ніж було в стародавніх океанах на її поверхні.

Про це пише CNN.

Астрономи провели новий аналіз даних, зібраних на Марсі з 2018 до 2022 року посадковим апаратом InSight, і зробили несподіване відкриття: у надрах Марса є тріщини, заповнені величезною кількістю рідкої води.

Автори дослідження, опублікованого в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, припускають, що під поверхнею Марса навіть може існувати життя. Мільярди років тому Марс був теплою та вологою планетою з річками, озерами та, можливо, морями й океанами.

Але понад три мільярди років тому Марс втратив свою атмосферу, і майже вся рідка вода зникла. Частина цієї води перетворилася на водяний лід, який тепер можна знайти в полярних регіонах. Однак води на Марсі було набагато більше, ніж міститься в льодах, тому вона могла просочитися в надра планети. Аналіз даних InSight підтверджує, що вода проникла під поверхню й залишилася там у тріщинах у корі на глибині від 11,5 до 20 км.

Вчені також зазначають, що вся вода, що є в надрах, могла б покрити поверхню Марса шаром заввишки 1,6 км. Це відкриття відкриває нові можливості для пошуку життя, адже глибоко в надрах Землі воно існує там, де є вода і джерела енергії.

Хоча доказів життя на Марсі ще не знайдено, нове дослідження пропонує перспективне місце для пошуків. Вода в надрах Марса може стати важливим ресурсом для майбутніх астронавтів, але через велику глибину залягання дістати її буде дуже складно.

