Марс у Стрільці з 4 листопада до 15 грудня 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Марс

Астрологи попереджають: енергія цього періоду може бути вибуховою, тому важливо спрямувати її в конструктивне річище.

Овен

Ваш вогонь розгорається на повну. Марс у спорідненому вогняному знаку Стрільця дає потужний поштовх — Ви відчуєте прилив сил, віри та бажання діяти. Ідеальний час для подорожей, навчання або проєктів, які розширюють горизонти. Єдине застереження — не переоцінюйте свої можливості.

Телець

Ви відчуєте внутрішнє напруження: хочеться змін, але водночас страшно залишити звичне. Марс у Стрільці може активізувати теми грошей і спільних ресурсів. Важливо не піддаватись фінансовим авантюрам. Уникайте поспішних покупок і рішень.

Близнята

Період випробувань на комунікацію: Марс активізує стосунки, партнерство, відкриті конфлікти. Можуть виникнути суперечки, але й чесні розмови, що очистять повітря. Спрямуйте енергію на вирішення, а не на звинувачення.

Рак

Час діяти практично. Марс у Стрільці підштовхує до впорядкування побуту, здоров’я та робочих процесів. Ви можете змінити підхід до режиму, харчування або занять спортом. Головне — не вимагайте від себе досконалості, а робіть стабільні кроки.

Лев

Ваша творча енергія засяє! Марс у Стрільці — це вогняний союз, який надихає, додає драйву й романтики. Ви відчуєте потребу виразити себе: через мистецтво, кохання або новий проєкт. Сміливо дійте, але не витрачайте сили на суперництво.

Діва

Енергія Марса спрямує Вас на домашні справи, родинні стосунки або переїзди. Можуть виникнути конфлікти з близькими через бажання незалежності. Варто знайти баланс між особистим простором і турботою про інших.

Терези

Марс підсилює бажання говорити, писати, ділитися ідеями. Чудовий період для комунікацій, коротких подорожей, навчання. Водночас є ризик перевтоми або емоційних перепадів. Не беріть на себе надто багато зобов’язань.

Скорпіон

Марс залишає Ваш знак і переходить у зону фінансів — час перевірити бюджет. Ви зможете збільшити прибуток, але лише якщо уникатимете надмірних ризиків. Контролюйте імпульси — бажання “все й одразу” може призвести до втрат.

Стрілець

Ваш період сили! Марс у Вашому знаку пробуджує відвагу, лідерство й ініціативу. Ви відчуєте, ніби прокинулись після довгого сну. Можливі нові починання, але важливо не перевантажити себе справами. Каналізуйте енергію через спорт, творчість або активні дії.

Козоріг

Марс у Стрільці може витягнути старі спогади, підсвідомі страхи чи теми, які Ви відкладали. Це час внутрішньої роботи, переосмислення та підготовки до нового етапу. Добре займатися медитацією, терапією або духовними практиками.

Водолій

Ви отримаєте натхнення для колективної роботи. Марс у Стрільці відкриває двері до командних проєктів, волонтерства, соціальних ініціатив. Ви можете стати рушійною силою змін у спільноті. Водночас не забувайте про відпочинок.

Риби

Марс підсвічує кар’єрну сферу — час діяти! Ви можете отримати підвищення або нові професійні можливості. Головне — не ухиляйтесь від відповідальності та уникайте конфліктів із керівництвом. Сміливо заявіть про себе, але залишайтеся дипломатичними.

Період Марса у Стрільці заряджає ентузіазмом і вірою. Це час, коли дія має сенс, якщо вона базується на внутрішній правді. Дозвольте собі рух — фізичний, ментальний або духовний, — і світ відкриється назустріч.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

