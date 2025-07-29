Марс у Терезах 7 серпня – 22 вересня 2025 року: що цей період принесе кожному знаку зодіаку

Марс / © Credits

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Марс — планета дії, ініціативи та енергії, а Терези — знак гармонії, партнерства та дипломатії. Коли ці енергії поєднуються, ми стикаємося з певною напругою: прагнення діяти може поєднуватися з бажанням зберігати баланс і уникати конфліктів. Цей період може спонукати нас шукати компроміси, бути більш обачними у взаємодії з іншими та зосереджуватися на стосунках.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Як це вплине на вас?

Транзит Марса через Терези може вплинути на різні аспекти життя, зокрема на стосунки, партнерства та дипломатичні ситуації. Це час, коли важливо знаходити баланс між власними бажаннями та потребами інших, виявляти терпіння та готовність до компромісів.

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Особливості періоду

Марс — планета енергії, дії та рішучості. Терези — знак гармонії, дипломатії та пошуку компромісів. Коли Марс опиняється у Терезах, імпульсивність поступається бажанню домовитися, але дії стають більш стратегічними. Це період, коли:

активність спрямовується на співпрацю, партнерства та колективні проєкти;

важливими стають питання справедливості, рівноваги та етики;

конфлікти можуть виникати через прагнення до ідеального балансу;

у стосунках зростає потреба в компромісі, але й у бажанні відстояти власні межі.

Дійте через переговори, але не дозволяйте іншим повністю диктувати умови. Важливо навчитися поєднувати м’якість і силу.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен (21.03–19.04)

Марс у протилежному знаку акцентує на стосунках. Можливі нові союзи або перевірка чинних на міцність. Не кваптеся з рішеннями — слухайте і себе, і партнера.

Телець (20.04–20.05)

Час для впорядкування робочих процесів. Можливі нові завдання або колективні проєкти. Не забувайте про відпочинок, щоб уникнути виснаження.

Близнята (21.05–20.06)

Марс пробуджує творчість і бажання діяти. Ідеальний період для презентацій, романтичних побачень і нових захоплень. Ваш ентузіазм зараз заразливий.

Рак (21.06–22.07)

Фокус зміщується на дім та сім’ю. Можливі розмови про переїзд, ремонт або розв'язання сімейних питань. Не уникайте щирих розмов.

Лев (23.07–22.08)

Час активно комунікувати, писати, навчатися. Можливі ділові поїздки та нові знайомства. Ваше слово матиме вагу, тож використовуйте його мудро.

Діва (23.08–22.09)

Енергія Марса допоможе покращити фінансову ситуацію. Вдалий період для переговорів про підвищення зарплати або пошуку додаткових джерел доходу.

Терези (23.09–22.10)

Марс у вашому знаку надає сили і рішучості. Ви відчуватимете приплив енергії, але будьте обережні з конфліктами — надлишок емоцій може нашкодити.

Скорпіон (23.10–21.11)

Час внутрішньої роботи. Ви можете відчути потребу уповільнитися, переосмислити минуле та позбутися зайвих зобов’язань.

Стрілець (22.11–21.12)

Марс активізує коло друзів і соціальні контакти. Час діяти в команді, долучатися до спільних проєктів та ініціатив.

Козоріг (22.12–19.01)

Увага зосередиться на кар’єрі. Можливий прорив у роботі або важливе рішення щодо майбутнього професійного шляху.

Водолій (20.01–18.02)

Марс спонукає до навчання, подорожей і розширення світогляду. Добрий період для нових знань і пошуку натхнення.

Риби (19.02–20.03)

Час емоційної трансформації та фінансових рішень, пов’язаних з іншими людьми. Можливі серйозні розмови про спільні ресурси.

Період Марса у Терезах — це час, коли активні дії поєднуються з потребою у гармонії та співпраці. Він навчить нас досягати мети не через тиск, а через партнерство, аргументацію та вміння чути іншу сторону.

Головний виклик — уникати надмірних компромісів, які йдуть на шкоду собі. Головна можливість — знайти баланс між власними інтересами та спільними цілями, зробивши цей час стартовим майданчиком для довготривалих і стабільних союзів як у роботі, так і в особистому житті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше відомий астролог Росс назвав нові дати закінчення війни в Україні.

Знавець впливу планет вважає, що Росія атакуватиме ще більше великі міста, але фінал можливий вже незабаром.